داوود میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود جامعه کارگری شرایط فعلی کشور را در نظر بگیرند، افزود: امروز شرایط کشور خواسته و یا ناخواسته به سمت‌وسوی جنگ رفته و این شرایط به‌رغم میل باطنی، به کشور تحمیل شده و در موقعیت اضطرار قرار گرفته است. در این شرایط امکان اینکه کارخانه‌ای بالاجبار و یا با اتفاق خاصی منجر به تعطیلی شود و حتی حقوق و دستمزدها با تأخیر پرداخت شود، وجود دارد. بر این اساس در شرایط فعلی کارگران باید صبوری به خرج دهند.

وی ادامه داد: در روزهای پایان سال قرار داریم و جامعه کارگری دغدغه معیشت و همچنین موضوع افزایش حقوق و دستمزد سال آینده را در پیش رو دارند. بر این اساس نگرانی‌هایی در ارتباط با موضوع معیشت این قشر از جامعه وجود دارد. این موضوع از سوی شورای عالی کار در مسیر خود پیگیری می‌شود و مطالبات جامعه کارگری حل‌وفصل خواهد شد تا سال آینده، سال خوبی برای جامعه کارگری باشد و بدون داشتن مشکلات معیشتی و اقتصادی، فعالیت خود را در صنایع و در سنگر تولید آغاز کنند.

قشر کارگری ترس و واهمه‌ای از نبرد ندارند

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به حضور کارگران در کنار نیروهای مسلح کشور تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: در شرایط کنونی که کشور درگیر یک جنگ تحمیلی و ناخواسته شده است، قشر کارگری برای دفاع از خاک کشور و میهن خود ذره‌ای تردید به دل راه نمی‌دهند و ترس و واهمه‌ای از نبرد ندارند. جامعه کار و تولید کشور شجاع‌تر و قوی‌تر از همیشه در کنار تمامی نیروهای مسلح و رزمندگان کشور خواهند ایستاد و از کشور ایران و میهن خود جانانه دفاع خواهند کرد.

میرزایی با اشاره به اینکه جامعه کار و تولید و اقشار مختلف کارگری در هر شرایطی آماده حضور در عرصه‌های مختلف خواهند بود، تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد که کارگران هر آنچه مسئولین صلاح بدانند را اجرایی کنند. در این راستا اگر نیاز باشد کارگران در سنگرهای تولیدی و صنعتی قرار گیرند و در سنگرهای اقتصادی فعالیت داشته باشند و یا اینکه دست از کار بکشند و در جبهه‌های نبرد علیه دشمنان ظالم و خون‌خوار صف‌آرایی کنند و در کنار نیروهای مسلح و رزمندگان باشند، آماده خواهند بود.

وی بیان داشت: جامعه کارگری از ابتدای انقلاب، همواره نشان دادند که پای کشور ایستاده‌اند. در این راستا کارگران به همان میزان که تاکنون از کشور پیشتیبانی داشتند، قطعاً از این پس نیز به همان میزان پشتیبان وطن خود خواهند بود و در تمامی مراحل میهن خود را همراهی خواهند کرد. جامعه کار و تولید همواره در فرایندهای دفاع از کشور سهیم است و بر این اساس همچنان که در سنگر تولید و صنعت مشغول فعالیت هستند، در کنار سایر اقشار مختلف کشور پای منافع کشور نیز خواهند بود.

آمادگی کارگران برای دفاع از کشور فارغ از هرگونه گله‌گذاری

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه تأکید کرد: کارگران با وحدت و انسجام، فارغ از هرگونه گله‌گذاری در رابطه با حقوق و دستمزد، معیشت و دیگر گرفتاری‌ها، دوشادوش تمامی رزمندگان و نیروهای مسلح کشور، آماده مبارزه و دفاع از کیان کشور ایران و خاک و ناموس خود هستند و در این رابطه کوتاه نخواهند آمد. جامعه کارگری چه در 8 سال دفاع مقدس و چه در جنگ 12 روزه و در کنار سایر رزمندگان و نیروهای مسلح کشور، پابه‌پای آنها ایثار کرده و شهدای بسیاری را تقدیم کشور کردند.

میرزایی بر تداوم فعالیت‌های جامعه کارگری در دفاع از کشور همانند گذشته تأکید کرده و ابراز داشت: امروز هم قشر کارگری همانند گذشته و شجاع‌تر و پرطراوت‌تر از روزگار پیشین در کنار تمامی نیروهای مسلح کشور، قرار خواهند گرفت و قطعاً به دل خود ذره‌ای تردید راه نخواهند داد. در این رابطه انتظار می‌رود جامعه کارگری از گذشتگان و پیشکسوتان خود در 8 سال دفاع مقدس و حتی جنگ 12 روزه درس بگیرند و آنها را الگوی خود قرار دهند و شجاعانه روی جامعه کارگری و ملت ایران را سفید کنند.

وی به اتحاد و همبستگی ملت ایران برای دفاع از کشور اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: امروز در شرایطی که برای کشور ایران به وجود آمده است، خوشبختانه تمامی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در قالب یک ملت و به نام سربازان کشور ایران همگی یکپارچه و یکدل در کنار نیروهای مسلح قرار گرفته‌اند. مزدوران داخلی و وطن‌فروشان که در زمین دشمن بازی می‌کنند، اطمینان داشته باشند قطعاً این افراد پاسخ سختی را از ملت و کشور ایران دریافت خواهند کرد و برای آنها جبران‌ناپذیر است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگ و فاحشی مرتکب شده‌اند

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به فعالیت‌های دفاعی نیروهای مسلح در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرده و در این خصوص گفت: باید از تمامی رزمندگان غیور و دلاور نیروهای مسلح کشور قدردانی کرد، چرا که پاسخی دندان‌شکن در پی حملات متجاوزگرانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی دادند. چرا که رژیم غاصب اسرائیل چندین سال است در فلسطین اشغالی و نوار غزه برای خود مانور می‌دهد و به کشتار انسان‌ها و به خاک و خون کشیدن مردم عادت کرده است.

میرزایی بر اشتباهات بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به خاک کشور ایران صحه گذاشته و در این رابطه افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگ و فاحشی را مرتکب شده‌اند. چرا که تصور می‌کردند کشور ایران و مردم دلیر و شجاع کشور مانند مردم مظلوم غزه، فاقد امکانات جنگی و دفاعی لازم هستند. امروز در پی این اشتباهات صریح و بزرگی که مرتکب شده‌اند، قطعاً نیروهای مسلح ایران و رزمندگان کشور پاسخی دندان‌شکن و در حد ادب کردن و تنبیه به این جنایتکاران خواهند داد.

وی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل آنکه از جنگ‌های رو در رو و از جنگ‌هایی که در حوزه نظامی باشد، عاجز شده است و به مدارس و به بعضی از صنایع و حتی مردم بی‌دفاع و مظلوم حمله می‌کند. متأسفانه در برخی مناطق به صنایع تولیدی حمله کرده است و بخشی از جامعه کارگری شهید یا مجروح شده‌اند. امیدواریم که قائله این جنگ به نفع کشور به اتمام برسد تا دشمنانی که عاجز از رویارویی با نیروهای نظامی کشور هستند و به مناطق بی‌دفاع حمله می‌کند، هر چه زودتر از بین بروند.

