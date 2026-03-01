آمار ردانش آموزان شهید در میناب به ۱۴۸ نفر رسید

فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: تعداد شهدای حمله رژیم صهیونیستی به دبستان دخترانه این شهرستان تا ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه به ۱۴۸ شهید رسیده است.

به گزارش ایلنا، محمد رادمهر اظهار کرد: در این حمله وحشیانه که روز گذشته به مدرسه ابتدایی شجره طیبه شهرستان میناب صورت گرفت ۹۵ نفر نیز مجروح شده‌اند.

وی با بیان اینکه امدادرسانی و آواربرداری توسط نیروهای امدادی در این مدرسه همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: در میان شهدا علاوه بر دانش آموزان، اولیای آنها و شماری از کادر آموزشی این مدرسه نیز دیده می‌شود.

