آمار ردانش آموزان شهید در میناب به ۱۴۸ نفر رسید

به گزارش ایلنا، محمد رادمهر اظهار کرد: در این حمله وحشیانه که روز گذشته به مدرسه ابتدایی شجره طیبه شهرستان میناب صورت گرفت ۹۵ نفر نیز مجروح شده‌اند.

وی با بیان اینکه امدادرسانی و آواربرداری توسط نیروهای امدادی در این مدرسه همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: در میان شهدا علاوه بر دانش آموزان، اولیای آنها و شماری از کادر آموزشی این مدرسه نیز دیده می‌شود.

