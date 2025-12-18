خبرگزاری کار ایران
نماینده تاکستان در مجلس:

نتوانستیم برای کارگران امنیت شغلی ایجاد کنیم

نماینده تاکستان در مجلس گفت: چالش‌های کارگری در استان قابل توجه است؛ هرچند نرخ بیکاری پایین است، اما نتوانسته‌ایم امنیت شغلی لازم را برای کارگران ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عباس بیگدلی عصر امروز در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» با اشاره به بند دال قانون هفتم توسعه اظهار کرد: نرخ بیمه باغداران، کشاورزان و نانوایان در سال‌های اخیر سه برابر شده و این مسئله امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: چالش‌های کارگری در استان قابل توجه است؛ هرچند نرخ بیکاری پایین است، اما نتوانسته‌ایم امنیت شغلی لازم را برای کارگران ایجاد کنیم.

بیگدلی تأکید کرد: حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و تأمین کالاهای اساسی برای خانواده‌ها جدی گرفته شود.

نماینده تاکستان به مشکلات نهادهای حمایتی نیز اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بالای 35 نفر موظف به تعیین نماینده کارگری هستند، اما بسیاری این تکلیف را اجرا نکرده‌اند؛ همچنین عملکرد سازمان بهزیستی و فنی و حرفه‌ای در سطح پایین بوده و بیمه کارگران ساختمانی باید به صورت عادلانه در استان‌ها توزیع شود.

بیگدلی با بیان ضرورت اصلاح بیمه روستایی ادامه داد: حق بیمه کارگران روستایی باید 15 سال پرداخت شود و سن بازنشستگی به 75 سال برسد تا عدالت برقرار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از بازدید استاندار و مسئولان از تاکستان استقبال کرد و گفت: پروژه چهارگانه تأمین اجتماعی شامل انبار مرکزی، رختشویخانه، اورژانس و بخش دیالیز تاکستان متوقف شده و باید پیگیری و تکمیل شود.

نماینده مردم تاکستان در پایان بر تکمیل مراکز توانبخشی و حمایت از مسکن کارگری تأکید کرد و افزود: با واگذاری زمین و ارائه تسهیلات می‌توان به توانبخشی‌ها و اشتغال کارگران کمک کرد و ظرفیت استان برای اجرای این طرح‌ها بالا است.

