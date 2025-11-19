افزایش قیمت بلیت پرواز شیراز-تهران مسافران را غافلگیر کرد/افزایش ۱۲ درصدی قیمت بلیت طی دو ماه گذشته

به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد مسافرانی که در وب‌سایت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی به دنبال قیمت بلیت بودند، با رقم غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شدند؛ به گونه‌ای که قیمت بلیت مسیر شیراز-تهران از مرز ۵ میلیون تومان عبور کرده است.

مشاهدات خبرنگار ما از بررسی مراکز فروش بلیت، آژانس‌های هواپیمایی و پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به هفته‌های گذشته افزایش داشته است.

کارشناسان معتقدند چند ماهی است که سقف و کف واقعی قیمت بلیت‌های هوایی رعایت نمی‌شود. در حالی که انتظار می‌رود نرخ‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تغییر کنند، کاهش تعداد مسافران در فصل پاییز تأثیر محسوس بر قیمت‌ها نداشته و شرایط ویژه‌ای نیز برای افزایش نرخ‌ها وجود نداشته است.

در برخی آژانس‌های مسافرتی، اختلاف قیمت میان ایرلاین‌ها بسیار محدود است و اغلب شرکت‌های هواپیمایی بلیت مسیر شیراز-تهران را با فاصله کمتر از ۳۰۰ هزار تومان نسبت به یکدیگر عرضه می‌کنند.

یکی از فروشندگان بلیت می‌گوید: در صورت چارتر بودن پرواز، ممکن است قیمت کمی پایین‌تر باشد، اما پروازهای معمولی در همین محدوده قرار دارند و در روزهای پرتردد مانند آخر هفته‌ها حتی افزایش هم پیدا می‌کند.

مسافران نسبت به تداوم قیمت‌های بالا گلایه دارند و عنوان می‌کنند که تا چند سال پیش با یک‌سوم این مبلغ به شیراز سفر می‌کردند؛ اما اکنون افزایش قیمت‌ها برای همه عادی شده و کمتر کسی انتظار دارد بلیت‌ها ارزان‌تر شوند.

همچنین ساعاتی که پروازها انجام می‌شوند، از صبح تا آخر شب، تفاوت چشمگیری در نرخ ندارند و تنها برخی پروازهای آخر شب با اختلاف جزئی ارزان‌تر ارائه شده‌اند. فعالان گردشگری استان فارس نیز می‌گویند افزایش ثابت قیمت بلیت در این مسیر بر تعداد سفرهای تفریحی تأثیر گذاشته است.

افزایش ۱۲ درصدی قیمت بلیت طی دو ماه گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت بلیت پرواز تهران-شیراز طی دو ماه اخیر حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و به طور میانگین رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است. در پایان مهرماه ۱۴۰۴ نرخ متوسط بلیت این مسیر حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. این رقم در گزارش‌های منتشر شده طی آبان ماه، از جمله ۱۴ و ۲۶ آبان، به حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان رسیده است.

گلایه صنف گردشگری فارس از نوسان شدید قیمت بلیت هواپیما

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس، با انتقاد از نوسان شدید قیمت بلیت هواپیما به «ایلنا» می‌گوید: در حالی که از سوی سازمان صمت اعلام می‌شود قرار نیست قیمت پروازها افزایش یابد، شرکت‌های هواپیمایی همچنان نرخ‌ها را بالا می‌برند و این وضعیت کار را برای دفاتر خدمات مسافرتی دشوار کرده است.

محمود فخری با اشاره به اینکه قیمت‌ها روزانه و لحظه‌ای تغییر می‌کند و خدمات گردشگری تحت تأثیر همین نوسانات قرار گرفته، عنوان می‌کند: اگر مسافران قصد سفر به کشورهای همسایه را داشته باشند، شرایط تهیه بلیت بهتر است زیرا نرخ ارز در آن کشورها ثابت است؛ اما در ایران به دلیل نوسانات قیمت خدمات دائم تغییر می‌کند.

فخری همچنین بیان می‌کند: افزایش قیمت‌ها تنها محدود به یک مسیر خاص نیست و در همه مسیرهای پروازی شاهد افزایش نرخ هستیم که بر روند فعالیت آژانس‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.

وی درباره تورهای ورودی نیز توضیح می‌دهد: قیمت این تورها معمولاً شش ماه تا یک سال قبل بسته و قطعی می‌شود و بر اساس آن تبلیغات انجام می‌دهیم، اما اکنون ظرف چند روز قیمت بلیت‌ها تغییر می‌کند و ایرلاین‌ها نرخ جدید اعلام می‌کنند.

این در حالی است که پکیج‌های ما بر اساس نرخ‌های قبلی طراحی شده و این اختلاف قیمت مشکلات جدی ایجاد کرده است.

موج افزایش قیمت‌ها صنعت گردشگری را زمین‌گیر کرده است

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس با اشاره به اثرات زنجیره‌ای افزایش نرخ بلیت هواپیما می‌گوید: در کنار افزایش قیمت پروازها، بلیت اتوبوس، حمل‌ونقل عمومی زمینی و ریلی نیز گران شده و هتل‌ها هم نرخ‌های خود را بالا برده‌اند. عملاً کل سیستم گردشگری درگیر این موج افزایش قیمت شده و همه چیز رو به گرانی است.

وی ادامه می‌دهد: شرایط برای مردم بسیار سخت شده است؛ یک بلیت رفت و برگشت شیراز-تهران به اعداد بسیار بالا رسیده و این موضوع سفر را برای بسیاری غیرممکن کرده است.

فخری وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی را نیز نامطلوب توصیف کرده و می‌گوید: در چنین شرایطی، دفاتر گردشگری حال خوبی ندارند؛ بسیاری از آنها تعطیل شده یا نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند. برخی دفاتر ناچار به تعلیق اجباری فعالیت شده‌اند و برخی دیگر داوطلبانه این کار را انجام داده‌اند.

وی با ابراز نگرانی از خروج نیروی انسانی ماهر از صنعت گردشگری عنوان می‌کند: نیروهای کارآزموده که سرمایه‌های اصلی این حوزه هستند، پس از سال‌ها تجربه، اکنون در حال ترک این حرفه هستند و به راحتی وارد مشاغل دیگر می‌شوند. این روند برای آینده گردشگری کشور بسیار نگران‌کننده است.

به گزارش ایلنا، افزایش قیمت پروازهای داخلی در حالی رخ داده که مسیر شیراز-تهران یکی از پرترددترین خطوط هوایی داخلی است.

کارشناسان معتقدند روند صعودی قیمت در این بازه زمانی می‌تواند ناشی از ترکیبی از افزایش هزینه‌ها، رشد تقاضا و محدودیت ظرفیت در برخی ناوگان‌های هوایی باشد. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم این شیب افزایشی می‌تواند فشار بیشتری بر مسافران و بازار سفرهای داخلی وارد کند.

با توجه به استمرار نوسانات قیمتی در هفته‌های اخیر، انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز گزارش‌های تکمیلی درباره وضعیت نرخ‌گذاری منتشر شود.

