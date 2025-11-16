کتاب نفیس «خاری بلبل» منتشر شد
کتاب نفیس و فاخر «خاری بلبل» سولدوز شامل اشعار علیرضا خیابانی در تبریز منتشر شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علیرضا خیابانی در جدیدترین اثر خود که با عنوان «خاری بلبل» به زیور طبع آراسته شده است، اشعاری به زبان ترکی آذربایجانی با موضوع عشق، محبت و دلدادگی به پیشگاه مخاطبان عرصه کتاب و کتابخوانی ارایه کرده است.
استاد راهنمای تهیه این اثر فاخر که در قطع سلطانی و در ابعاد 35 در 50 سانتی متر با جلد گالینگور برجسته از سوی انتشارات فخرآذر تبریز چاپ شده، دکتر پرویز محمدی است، که بیش از یک سال برای نشر آن تلاش های شبانهروزی از سوی مؤلف، نگارگر، خوشنویس و ناشر اثر صورت گرفته است.
نگارگری این اثر توسط استاد محمدباقر آقامیری و خوشنویس اشعار استاد عین الدین صادقزاده در 26 صفحه اشعار بصورت خوشنویسی و نگارگری انجام و به دیدگان مخاطبان تقدیم شده است.
استاد علیرضا خیابانی، مؤلف کتاب نفیس و فاخر «خاری بلبل» اشاره به اینکه هدف از انتشار این اثر ادای دین به فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان و ایران بوده است، اظهار داشت: تلفیق هنر نگارگری که ریشه در مکتب تبریز دارد، با اشعار ترکی آذربایجانی در این اثر حس و حال خاصثی برای هر مخاطب عرضه میکند.
وی خاطرنشان کرد: سعی کردم اشعار خود را در قالبی به پیشگاه مخاطبان فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان و ایران عرضه کنم که ماندگار، اثرگذار و بدیع باشد، انتشار چنین اثری در این قالب، ابعاد و کیفیت در انتشار اگر نگویم بینظیر، قطعا کم نظیر است.