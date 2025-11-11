افزایش شیوع دیابت بارداری و ضرورت غربالگری همه مادران قبل و هنگام باردار

به گزارش ایلنا از البرز، مونا اسمی، متخصص زنان و زایمان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز در هفته آگاهی رسانی دیابت با اشاره به افزایش موارد ابتلا به دیابت بارداری در سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمی انجام‌شده در ایران، شیوع دیابت بارداری سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که توجه به غربالگری و مراقبت از مادران باردار بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی افزود: دیابت بارداری معمولاً در سه‌ماهه دوم یا سوم بارداری ظاهر می‌شود و اگر به‌موقع تشخیص داده نشود، می‌تواند برای مادر و جنین عوارضی همچون فشارخون بالا، نیاز به سزارین، تولد نوزاد با وزن بالا، و در آینده ابتلای مادر به دیابت نوع دو را به همراه داشته باشد.

اسمی با تأکید بر اهمیت غربالگری دیابت بارداری بین هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ بارداری اظهار داشت: تمامی مادران باردار باید در این بازه زمانی با مراجعه به مراکز درمانی و انجام تست قند خون، وضعیت خود را بررسی کنند.

این پزشک متخصص تاکید کرد: تشخیص به‌موقع و کنترل قند خون از طریق تغذیه سالم، فعالیت بدنی مناسب و در صورت نیاز دارو، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت مادر و نوزاد دارد. مادرانی که اضافه‌وزن دارند، سن‌شان بالای ۳۰ سال است، سابقه خانوادگی دیابت یا دیابت بارداری قبلی دارند، و یا در بارداری‌های پیشین نوزاد سنگین‌وزن (بیش از ۴ کیلوگرم) به دنیا آورده‌اند، بیشتر در معرض خطر دیابت بارداری هستند.

وی ادامه داد: همه زنان پیش از بارداری باید تست قند خون را انجام داده و زنان با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، فشار خون بالا، یا سبک زندگی کم‌تحرک نیز احتمال بیشتری برای ابتلا دارند.

اسمی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و خودمراقبتی در دوران بارداری و پیش از بارداری ، تأثیر چشمگیری در کنترل قند خون و بهبود کیفیت زندگی مادران دارد. لذا توصیه می‌کنیم زنان باردار از مصرف مواد قندی ساده خودداری کرده و رژیم غذایی خود را با نظر پزشک تنظیم کنند تا از عوارض احتمالی پیشگیری شود.

