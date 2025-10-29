خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غرق شدن قایق ماهیگیران دیلمی / ۲ نفر جان باخته و ۲ تن ناپدید شدند

غرق شدن قایق ماهیگیران دیلمی / ۲ نفر جان باخته و ۲ تن ناپدید شدند
کد خبر : 1706666
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: یک فروند قایق ماهیگیری متعلق به صیادان دیلم با چهار سرنشین در آبهای شهرستان هندیجان استان خوزستان غرق شد که جسدهای ۲ تن از سرنشینان این شناور از آب خارج و از سرنوشت ۲ نفر دیگر خبری در دست نیست.

به گزارش ایلنا، کوروش دهقان  روز چهارشنبه  بیان کرد: بر اساس گزارش فرماندار دیلم، چهار روز پیش برغم اعلام دریابست و وضعیت زرد جوی در خلیج فارس یک فروند قایق متعلق به صیادان بندر دیلم که فاقد مجوزهای لازم از اداره شیلات و بنادر و دریانوری بوده بدلایل نامعلومی به آبهای خلیج فارس می‌رود.

دهقان ادامه داد: روز گذشته پس از مراجعه و اعلام مفقودی آنها از سوی خانواده‌هایشان، شناورهای ناجی بندرهای خارگ، دیلم و هندیجان پس از گشت زنی دریایی و بر اثر گزارش‌های صیادان محلی، لاشه این قایق و جسدهای ۲ تن از سرنشینان آن در دو مایلی بندر هندیجان پیدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر افزود: در زمان کنونی گشت زنی‌های دریایی برای یافتن دو نفر دیگر ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ