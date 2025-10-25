وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد:
درخشش ورزشکاران ایرانی در مسابقات ورزشی عرصههای جهانی / حضور ورزشکاران ایرانی در 4 رویداد ورزشی پیش رو
نوسازی و بهرهبرداری از استادیوم آزادی تا پایان سال جاری
وزیر ورزش و جوانان از درخشش ورزشکاران ایرانی در مسابقات ورزشی اخیر در عرصههای جهانی خبر داد و در این خصوص گفت: قهرمانیهای اخیر کشور در رشتههای مختلف نشاندهنده تلاش شبانهروزی ورزشکاران و قهرمانان ایران است. این موفقیتهای جوانان کشور در عرصههای ورزشی وظیفه مسئولان و مدیران را در این حوزه سنگینتر خواهد کرد. حمایت از این ورزشکاران برای تداوم موفقیتها در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد دنیامالی در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان، افزود: کاروانهای ملی در المپیک، بازیهای آسیایی و رقابتهای کشورهای اسلامی با مشارکت ورزشکاران ناشنوا، معلول و جانباز ایران آماده حضور در میادین بینالمللی هستند. برای آمادهشدن 4 کاروان ورزشی کشور جهت شرکت در رویدادهای بینالمللی پیش رو، یک سال فعالیت شبانهروزی انجام شده و جوانان پرچم ایران را در قله این رویدادها به اهتزاز درخواهند آورد.
وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان با تمام توان شبانهروزی در حال آمادهسازی ورزشکاران است و امیدواریم موفقیتهای ورزشکاران ایرانی در آینده نیز تداوم یابد. هم اکنون در بحرین رویداد ورزشی مهمی در حال برگزاری است که کشور ایران یک کاروان 400 نفری را به این رویداد اعزام کرده است. تاکنون ورزشکاران بیش از 22 مدال کسب کرده و رتبه دوم را در این مسابقات دارند. کاروان 400 نفره ایران در جریان مسابقات بحرین در حال حاضر رتبه دوم را در اختیار دارد.
وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: بعد از این رویداد، کاوران بزرگی برای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی که با حضور 57 کشور اسلامی در عربستان برگزار خواهد شد، اعزام میشود. پس از آن المپیاد ناشنوایان توکیو را در پیش رو داریم که ورزشکاران برای شرکت در این مسابقات در اردوهای متعددی حضور پیدا کردند. پس از آن ورزشکاران معلول و توانیاب و جانباز کشور راهی بازیهای پارالمپیک جوانان دوبی خواهند شد. تمامی این اتفاقات در بازه زمانی ماههای آبان و آذر رخ خواهد داد.
دنیامالی تصریح کرد: استان مرکزی سهم قابل توجهی در موفقیتهای ورزشی دارد. آینده خوبی را برای ورزش استان مرکزی پیشبینی میکنیم. آنچه در مورد این استان شاخص جلوه میکند این است که تمام اقدامات بر اساس آمایش سرزمینی که برای ورزش استان تهیه شده انجام میشود. همچنین چند ورزشکار جوان استان مرکزی در مسابقات اخیر ورزشی موفق به کسب مدال طلا شدهاند. همچنین از این استان 7 ورزشکار عضو تیم ملی ناشنوایان هستند.
وی از برنامههای نوسازی و بهرهبرداری از استادیوم آزادی خبر داد و بیان داشت: این مجموعه یک استادیوم پیر است که پیش از انقلاب ساخته شده است. این بنا نشت سازهای داشته و ما به نوعی در حال نوسازی آن هستیم. در بحثهای سازهای هم اقدامات به سرعت در حال انجام است. بخش عمدهای از اقدامات عمرانی این استادیوم پس از رفع مشکلات سازهای و انجام بازسازیهای لازم، تا پایان سال جاری به پایان میرسد و به صورت استاندارد به بهرهبرداری خواهد رسید.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت حرفهایگرایی در حوزه عمرانی استادیوم آزادی، تأکید کرد: اقدامات انجام شده، هرگونه نگرانی از بابت عدم موفقیت یا تأخیر در بهرهبرداری را برطرف خواهد کرد. ورزشکاران و مردم میتوانند به زودی از امکانات مجموعه ورزشی استادیوم آزادی استفاده کنند. همچنین تلاش خواهیم کرد منابع ملی برای تکمیل فضاهای ورزشی که نیاز به منابع بیشتری دارند تخصیص یابد و این پروژها با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برسند.