مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان:
بارورسازی ابرها در همدان اجرایی شد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان خبر داد: پروژه بارور سازی ابرها در سال گذشته در همدان اجرا شد.
به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاصمند امروز در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مدیریت منابع آبی و بهرهوری بیشتر از نزولات آسمانی، استان همدان در سال گذشته تعداد 36 عملیات بارور سازی ابرها را از طریق6 ایستگاه ثابت ژنراتور زمینی با هدف استحصال بیشتر باران در شرایط مساعد جوی در سطح استان انجام داد.
وی با بیان اینکه شرکت آب منطقهای همدان متولی اجرای این دستورالعملها بوده و بر این اساس نیز اقدام کرده است افزود: عملیات اجرایی مطابق با دستورالعملهای سازمان توسعه و بهرهبرداری فنآوریهای نوین آبهای جوی انجام شد و امسال نیز در همدان اجرایی میشود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان معیارهای یک سامانه ابری مناسب را، دمای مناسب، ضخامت مناسب ابر، رطوبت مطلوب و میزان محتوای آبی قابل قبول دانستو عنوان کرد: انجام موفقیتآمیز عملیات بارور سازی ابرها باید بر روی یک سامانه ابری مناسب با پتانسیل خوب انجام شود. در واقع بارور سازی ابرها تنها میتوان در ابرهایی که از قبل پتانسیل بارش دارند، با افزایش تعداد هستههای یخزا، کارایی آنها را در تولید بارش افزایش دهد.
اخلاصمند اظهار کرد: انتظارات از فناوری بارور سازی ابرها، باید واقع بینانه باشد، این فناوری یک روش کمکی برای افزایش بارش در حدود 10 تا 15 درصد است و به هیچ وجه نمیتواند جایگزین برنامهریزی کلان برای مدیریت مصرف آب، صرفهجویی و مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم شود.
وی اعلام کرد: در استان همدان از این فناوری به عنوان یک ابزار مکمل در کنار سایر راهکارهای مدیریت آب استفاده میشود و امیدواریم در صورت تداوم حمایتها و مساعد بودن شرایط جوی، شاهد تاثیرات مثبت آن در تقویت منابع آبی استان باشیم.