رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
رقابت 78 داوطلب در انتخابات نظام پزشکی استان مرکزی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی که سمت رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی این استان را نیز بر عهده دارد، گفت: در نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی این استان 78 داوطلب در 6 گروه تخصصی با یکدیگر رقابت میکنند.
به گزارش ایلنا، جواد نظری افزود: این تعداد داوطلب تأیید صلاحیت شده در 6 گروه تخصصی شامل تخصصی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسان پروانهدار حضور دارند و در فرایند انتخابات مذکور به رقابت با یکدیگر میپردازند.
وی ادامه داد: این افراد وارد رقابت انتخاباتی شدهاند تا نمایندگان صنفی خود در فرآیند رأیگیری 25 مهر ماه را معرفی کنند. انتخابات به صورت حضوری و الکترونیکی با احراز هویت از طریق کدملی انجام میشود و هیچگونه امکان رأیگیری غیرالکترونیک وجود ندارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی فردا جمعه 25 مهرماه جاری از ساعت 7 صبح آغاز میشود و تا ساعت 17 ادامه دارد. اطلاعرسانی برای افزایش مشارکت از 14 مهر ماه از طریق سامانه پیامکی نظام پزشکی و ستاد مرکزی انتخابات انجام شده است.