خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

رقابت 78 داوطلب در انتخابات نظام پزشکی استان مرکزی

رقابت 78 داوطلب در انتخابات نظام پزشکی استان مرکزی
کد خبر : 1700933
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی که سمت رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی این استان را نیز بر عهده دارد، گفت: در نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی این استان 78 داوطلب در 6 گروه تخصصی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، جواد نظری افزود: این تعداد داوطلب تأیید صلاحیت شده در 6 گروه تخصصی شامل تخصصی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسان پروانه‌دار حضور دارند و در فرایند انتخابات مذکور به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

وی ادامه داد: این افراد وارد رقابت انتخاباتی شده‌اند تا نمایندگان صنفی خود در فرآیند رأی‌گیری 25 مهر ماه را معرفی کنند. انتخابات به صورت حضوری و الکترونیکی با احراز هویت از طریق کدملی انجام می‌شود و هیچ‌گونه امکان رأی‌گیری غیرالکترونیک وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی فردا جمعه 25 مهرماه جاری از ساعت 7 صبح آغاز می‌شود و تا ساعت 17 ادامه دارد. اطلاع‌رسانی برای افزایش مشارکت از 14 مهر ماه از طریق سامانه پیامکی نظام پزشکی و ستاد مرکزی انتخابات انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ