رقابت 78 داوطلب در انتخابات نظام پزشکی استان مرکزی

به گزارش ایلنا، جواد نظری افزود: این تعداد داوطلب تأیید صلاحیت شده در 6 گروه تخصصی شامل تخصصی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسان پروانه‌دار حضور دارند و در فرایند انتخابات مذکور به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

وی ادامه داد: این افراد وارد رقابت انتخاباتی شده‌اند تا نمایندگان صنفی خود در فرآیند رأی‌گیری 25 مهر ماه را معرفی کنند. انتخابات به صورت حضوری و الکترونیکی با احراز هویت از طریق کدملی انجام می‌شود و هیچ‌گونه امکان رأی‌گیری غیرالکترونیک وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی فردا جمعه 25 مهرماه جاری از ساعت 7 صبح آغاز می‌شود و تا ساعت 17 ادامه دارد. اطلاع‌رسانی برای افزایش مشارکت از 14 مهر ماه از طریق سامانه پیامکی نظام پزشکی و ستاد مرکزی انتخابات انجام شده است.

