مدیر کل پست مازندران:
پست عشایر؛ راهحلی برای حذف دلالها و کاهش قیمتها در توزیع محصولات کشاورزی
مدیر کل پست مازندران بر اهمیت خدمات پستی در کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی استان تأکید و از راهاندازی «پست عشایر» به عنوان گامی مؤثر در توزیع محصولات کشاورزی و دامی عشایر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن بخشی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ساری، بر اهمیت خدمات پستی در تسهیل ارتباطات اجتماعی و اقتصادی تأکید و از نقش برجسته پست در بهبود کیفیت زندگی مردم، به ویژه در روستاها و مناطق عشایری اشاره کرد.
وی به تاریخچه خدمات پستی اشاره کرد و گفت: در ۹ اکتبر ۱۸۷۴ میلادی، اتحادیه جهانی پست (UPU) تأسیس شد و ایران پس از سه سال در این اتحادیه عضو شد. امروز، ۱۹۸ کشور عضو این اتحادیه هستند و خدمات پستی در سراسر جهان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر کل پست مازندران به اهمیت مشارکت مردم در استفاده از خدمات پستی و تاثیر آن در کاهش مشکلات اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم مسائل اجتماعی مانند ترافیک، بزهکاری و ناهنجاریها را کاهش دهیم، استفاده از خدمات پستی و گسترش آن در سطح کشور میتواند راهحل مؤثری باشد.
پست عشایر؛ تحول در توزیع محصولات روستایی
وی به راهاندازی «پست عشایر» در استان اشاره کرد و بیان داشت: پست عشایر با هدف تسهیل در توزیع محصولات کشاورزی و دامی عشایر و حذف دلالها به منظور کاهش قیمتها و افزایش دسترسی به این محصولات برای مصرفکنندگان به کمک سازمان عشایر کشور تأسیس شده است. این طرح میتواند در بهبود معیشت عشایر و روستاییان استان تأثیر چشمگیری داشته باشد.
دادهآمایی و سرشماری ۱۴۰۵؛ نیاز به همکاری همگانی
بخشی بر اهمیت دادهآمایی و سرشماری ۱۴۰۵ تأکید کرد و از مسئولین استانی خواست تا با همکاری با شرکت پست، برای جمعآوری اطلاعات دقیق و بهروز اقدام کنند. وی گفت: تمامی شهرداران، دهیاران و بخشداران باید در این فرآیند همکاری کنند تا مشکلات آینده در زمینه برنامهریزی و تصمیمگیری کاهش یابد.
وی با بیان اینکه ۴۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار نقشه ندارند، افزود: ۱۵ هزار کوچه و خیابان شهری و ۲۶ هزار کوچه و خیابان روستاهای استان معابر ندارند و این موضوع مستلزم همکاری بیشتری است.
آمار خدمات پستی در استان
بخشی به آمار خدمات پستی در استان مازندران اشاره کرد و اینکه روزانه ۶۰ هزار مرسوله در استان جابه جا میشود، گفت: در سال گذشته، بیش از ۱۷ میلیون مرسوله در استان جابجا شده که از این میان ۱۰ میلیون مرسوله وارد استان و ۷ میلیون مرسوله از استان خارج شده است. این آمار نشاندهنده اهمیت پست در جابجایی اطلاعات و کالاها در سطح استانی و ملی است.
مدیر کل پست مازندران با تأکید بر اهمیت پست در تسهیل زندگی مردم و کمک به توسعه زیرساختهای شهری و روستایی به پایان رساند و گفت: مردم باید برای عبادت، کار و تفریح از خانه خارج شوند، اما با استفاده از خدمات پستی، بسیاری از نیازهایشان به راحتی در منزلشان برآورده میشود.