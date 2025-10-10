خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل پست مازندران:

پست عشایر؛ راه‌حلی برای حذف دلال‌ها و کاهش قیمت‌ها در توزیع محصولات کشاورزی

پست عشایر؛ راه‌حلی برای حذف دلال‌ها و کاهش قیمت‌ها در توزیع محصولات کشاورزی
کد خبر : 1698095
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل پست مازندران بر اهمیت خدمات پستی در کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی استان تأکید و از راه‌اندازی «پست عشایر» به عنوان گامی مؤثر در توزیع محصولات کشاورزی و دامی عشایر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن بخشی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، بر اهمیت خدمات پستی در تسهیل ارتباطات اجتماعی و اقتصادی تأکید و از نقش برجسته پست در بهبود کیفیت زندگی مردم، به ویژه در روستاها و مناطق عشایری اشاره کرد.

وی به تاریخچه خدمات پستی اشاره کرد و گفت: در ۹ اکتبر ۱۸۷۴ میلادی، اتحادیه جهانی پست (UPU) تأسیس شد و ایران پس از سه سال در این اتحادیه عضو شد. امروز، ۱۹۸ کشور عضو این اتحادیه هستند و خدمات پستی در سراسر جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیر کل پست مازندران به اهمیت مشارکت مردم در استفاده از خدمات پستی و تاثیر آن در کاهش مشکلات اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم مسائل اجتماعی مانند ترافیک، بزهکاری و ناهنجاری‌ها را کاهش دهیم، استفاده از خدمات پستی و گسترش آن در سطح کشور می‌تواند راه‌حل مؤثری باشد.

پست عشایر؛ تحول در توزیع محصولات روستایی

وی به راه‌اندازی «پست عشایر» در استان اشاره کرد و بیان داشت: پست عشایر با هدف تسهیل در توزیع محصولات کشاورزی و دامی عشایر و حذف دلال‌ها به منظور کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به این محصولات برای مصرف‌کنندگان به کمک سازمان عشایر کشور تأسیس شده است. این طرح می‌تواند در بهبود معیشت عشایر و روستاییان استان تأثیر چشمگیری داشته باشد.

داده‌آمایی و سرشماری ۱۴۰۵؛ نیاز به همکاری همگانی

 بخشی بر اهمیت داده‌آمایی و سرشماری ۱۴۰۵ تأکید کرد و از مسئولین استانی خواست تا با همکاری با شرکت پست، برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به‌روز اقدام کنند. وی گفت: تمامی شهرداران، دهیاران و بخشداران باید در این فرآیند همکاری کنند تا مشکلات آینده در زمینه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کاهش یابد.

وی با بیان اینکه ۴۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار نقشه ندارند، افزود: ۱۵ هزار کوچه و خیابان شهری و ۲۶ هزار کوچه و خیابان روستاهای استان معابر ندارند و این موضوع مستلزم همکاری بیشتری است.

آمار خدمات پستی در استان

بخشی به آمار خدمات پستی در استان مازندران اشاره کرد و اینکه روزانه ۶۰ هزار مرسوله در استان جابه جا می‌شود، گفت: در سال گذشته، بیش از ۱۷ میلیون مرسوله در استان جابجا شده که از این میان ۱۰ میلیون مرسوله وارد استان و ۷ میلیون مرسوله از استان خارج شده است. این آمار نشان‌دهنده اهمیت پست در جابجایی اطلاعات و کالاها در سطح استانی و ملی است.

مدیر کل پست مازندران با تأکید بر اهمیت پست در تسهیل زندگی مردم و کمک به توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی به پایان رساند و گفت: مردم باید برای عبادت، کار و تفریح از خانه خارج شوند، اما با استفاده از خدمات پستی، بسیاری از نیازهایشان به راحتی در منزلشان برآورده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ