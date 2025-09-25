استاندار اصفهان عنوان کرد:
بهبود فضای اقتصادی با حمایت از تولید ملی و گسترش دیپلماسی اقتصادی
استاندار اصفهان بر بهبود فضای اقتصادی با حمایت از تولید ملی و گسترش دیپلماسی اقتصادی و تمرکز بر استفاده از فناوریهای بومی و توسعه گردشگری به عنوان راهی برای افزایش تاب آوری اقتصاد تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در میزگرد مشترک توسعه پروژههای زیرساختی با ابزار پیشرانهای اقتصادی با اشاره به اینکه فضای اقتصادی به سرعت تحت تأثیر بحثهای سیاسی قرار میگیرد افزود: در مقابل، باید به ظرفیتها و قابلیتهای داخلی که میتواند حتی در شرایط سخت، بستر سرمایهگذاری برای تولید را فراهم کند، توجه کرد.
وی با اشاره به آخرین تحولات داخلی و خارجی کشور و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد استان اصفهان گفت: راهبرد اصلی در سیاستهای داخلی برمبنای حمایت همهجانبه از تولید ملی و توسعه فناوریهای بومی بنا شده است زیرا ما از فناوریهای بومی بیبهره نیستیم.
استاندار اصفهان یادآور شد: ردپای متخصصان اصفهانی در بسیاری از پروژههای فناورانه جهان از جمله توسعه شهرهای متاورس مشهود است.
وی، وجود مراکزی مانند «شهرک تحقیقاتی اصفهان» و استقرار دفتر مرکزی مرکز آموزشی «آیریسک ( مرجع آموزش، اطلاعرسانی، تولید محتوا، برگزاری آزمون و چاپ کتابهای تخصصی المپیاد) » در این استان را از نقاط قوتی دانست که نیاز به پشتیبانی جدیتر دارند.
جمالی نژاد، «خانواده محوری»، «گردشگری»، «هوش مصنوعی» و «انرژیهای نو» را چهار محور کلیدی برای افزایش تاب آوری اقتصاد استان و کشور برشمرد و تصریح کرد: اگر به سمت انرژیهای نو برویم، بسیاری از مشکلات ناشی از قطعی برق در فصول پرمصرف به راحتی حل میشود و نمونههای موفق شرکتهای دانشبنیان در این حوزه گواه این امر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، هدفمندسازی یارانهها به سمت قشر آسیبپذیر، اصلاح نظام مالیاتی به نفع بخشهای مولد و کاهش فعالیتهای غیرمولد را ضروری خواند و گفت: به تازگی طرحی مطرح شده که می توان با اعمال مشوقهای مالیاتی «بند خ» از ظرفیت خیران برای به اتمام رساندن سریعتر پروژههای نیمه تمام استفاده کرد.
استاندار اصفهان همچنین «ساماندهی بازار ارز»، «کنترل خروج سرمایه» و «افزایش ذخایر استراتژیک مانند طلا» را از دیگر پیشنهادات برای افزایش تاب آوری اقتصاد داخلی برشمرد.
وی با انتقاد از استفاده نکردن بهینه از ظرفیتهای مرزی، بر لزوم تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و ایجاد کریدورهای تجاری منطقهای تأکید کرد و گفت: بازار ایران برای بسیاری از کشورهای همسایه جذاب است، ولی متأسفانه حتی نتوانستهایم بازارچههای مرزی را به خوبی فعال نگه داریم.
جمالی نژاد استفاده از «پیمانهای پولی دوجانبه» و «سیستمهای پرداخت جایگزین» را برای دور زدن تحریمها بسیار مؤثر دانست و در پایان، مدیریت روانی بازار و اطلاع رسانی دقیق و شفاف توسط نهادهای رسمی را کلیدیترین عامل برای جلوگیری از گسترش شایعات و ایجاد اعتماد عنوان کرد.
وی گفت: دشمن در حال مدیریت روانی فضای کسب و کار کشور است و ما باید با افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد سازی، این فضا را به دست گیریم.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: کارایی این راهکارها منوط به «اجرای منسجم»، «وجود اراده قوی» و «افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی» است تا اقتصاد کشور بتواند در برابر نوسانات داخلی و خارجی مقاومتر شود.