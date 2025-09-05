قوانین سختگیرانه، فعالیت واقعی احزاب در ایران را محدود کرده است

حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه جلسه برگزاری انتخابات خانه احزاب خوزستان که روز گذشته در محل استانداری برگزار شد، در تشریح وضعیت فعالیت‌های حزبی در کشور، اظهار کرد: فعالیت احزاب در ایران برخلاف بسیاری از کشورها نیازمند تأیید دولت یا کمیسیون‌های نظارتی است؛ قانونی که متأسفانه محدودکننده است و کار تشکل‌های سیاسی را دشوار می‌کند.

وی افزود: در سایر کشورها، احزاب مانند شرکت‌ها ثبت می‌شوند، مانیفست خود را اعلام می‌کنند و آزادانه وارد عرصه سیاسی می‌شوند، اما در ایران قوانین با بدبینی نسبت به فعالیت حزبی نگارش شده و حضور احزاب در صحنه‌ی سیاسی محدود است.

کمالی ادامه داد: در کشورهایی که ساختار سیاسی بر اساس احزاب شکل می‌گیرد، مردم با توجه به برنامه‌ها به احزاب رأی می‌دهند و عملکرد آن‌ها را مشخص می‌کنند که مجدداً به آنها اعتماد شود یا اینکه جای خود را به رقبا می‌دهند. در ایران اما سازوکاری حاکم است که دیگران تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند فعالیت سیاسی داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش‌های خانه احزاب جهت بهبود شرایط، گفت: در دوره اخیر با گفت‌وگو درباره بازنگری قوانین احزاب، انتخابات و قانون جرم سیاسی سعی کرده‌ایم شرایطی فراهم کنیم تا احزاب با محدودیت کمتری فعالیت کنند.

کمالی همچنین خاطرنشان کرد: گفت‌وگوهای مستمر میان جریان‌های سیاسی موجب کاهش فضای تخاصم و ایجاد تفاهم شده و می‌تواند به تقویت جامعه مدنی کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: شفافیت، جوان‌گرایی و افزایش مشارکت اعضا از اولویت‌های اصلی دوره جدید مدیریت خانه احزاب خواهد بود.

انتهای پیام/