آخرین وضعیت آلودگی هوا در شهرهای خوزستان /هویزه در وضعیت قهوه‌ای

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای شهرستان هویزه در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه، در هویزه روی عدد ۵۰۰ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک است.

در این ساعت دشت آزادگان با ۱۷۳، اهواز و خرمشهر ۱۶۶، شادگان ۱۶۲، ماهشهر ۱۵۴، بهبهان ۱۵۹، امیدیه ۱۵۴، اندیمشک ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.

شاخص کیفی در شهر‌های هندیجان روی عدد ۱۵۰، آبادان ۱۴۹، شوش ۱۴۷، رامهرمز ۱۴۰، ملاثانی ۱۱۹، آغاجاری ۱۱۴، دزفول ۱۰۱ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

اندیکا، باغملک، دهدز، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

