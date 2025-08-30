بوستان «ناصر عبداللهی» نماد احیای فضاهای سبز متروکه در بندرعباس/ شارکت مردم، شرط ماندگاری فضاهای سبز شهری است +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حجت‌الاسلام عبدالرضا حیدری سراجی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، در آیین افتتاح بوستان «ناصر عبداللهی» اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری، احیای فضاهای سبز و پارک‌های متروکه در سطح شهر است. این اقدام تنها با همکاری شهرداری و شورای شهر امکان‌پذیر نیست و مشارکت مستقیم شهروندان در نگهداری این فضاها نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به پیشینه این بوستان ادامه داد: بوستان ناصر عبداللهی که پیش‌تر با نام پارک لاله شناخته می‌شد، سال‌ها بدون روشنایی و امکانات رها شده بود و عملاً بلااستفاده مانده بود. امروز با همت شهرداری و شورای شهر، این مجموعه به‌طور کامل بازسازی و احیا شده است.

حیدری سراجی با بیان اینکه برای بازسازی این بوستان بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: این هزینه تنها محدود به فضای سبز نبوده و شامل احداث زمین‌های ورزشی، نورپردازی، المان‌های شهری و دیگر امکانات تفریحی و خدماتی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با تأکید بر اهمیت جایگاه این بوستان در بافت شهری گفت: این مجموعه در محدوده بافت فرسوده قرار دارد و به دلیل دسترسی مناسب شهری و محلی، می‌تواند نقشی مهم در افزایش امنیت، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت هویت شهری ایفا کند. نگاه مدیریت شهری همواره بر سرمایه‌گذاری در حوزه المان‌های شهری و ارتقای فضاهای عمومی متمرکز بوده است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری مردم خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌های انجام‌شده در این پروژه‌ها از منابع عمومی و در حقیقت از جیب شهروندان تأمین می‌شود؛ بنابراین نگهداری و حفظ این فضاها نیازمند مشارکت و همراهی مردم است. اگر این همراهی نباشد، این فضاهای سبز و بوستان‌ها در گذر زمان دچار فرسودگی و آسیب خواهند شد.

حیدری سراجی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم شاهد اجرای پروژه‌های مشابه در سایر نقاط شهر باشیم تا همه شهروندان بتوانند از امکانات مناسب و متوازن شهری بهره‌مند شوند.





