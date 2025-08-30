صبح امروز؛
خبرنگاران استان قزوین از پروژههای استان قزوین بازدید کردند
خبرنگاران استان قزوین در بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری قزوین با نحوه اجرا و پیشرفت فیزیکی فعالیتهای خدمات شهری آشنا شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، روز شنبه سرانجام فرصتی مهیا شد تا جمعی از خبرنگاران ضمن بازدید از برخی پروژه های عمرانی با روند اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح های مهم عمرانی آشنا شوند.
اولین پروژه مورد بازدید مجتمع تفرجگاهی شهدای غواص در بوستان باراجین بود.
مجتمعی به وسعت ۱۰ هکتار که پس از ۴ سال به مرحله بهره برداری رسیده است.
مجتمع تفرجگاهی شهدای غواص در حال حاضر دو مخزن آب با حجم ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و یک پیاده راه ۱۶۰۰ متری و مسیری برای دوچرخه و محوطه تفرجگاهی برای استفاده شهروندان به مساحت ۱۶۰۰ متر با ۵۰۰ صندلی آمفی تئاتر روباز دارد.
شهسواری کارشناس شهرداری در خصوص این پروژه گفت: این پروژه ابتدا قرار بود با هدف تامین و ذخیره آب مورد نیاز بوستان باراجین پیش بینی شده بود اما مطالعات نشان داد ظرفیتهای آن بالاست و قابلیت همایش پیاده روی و دوچرخه سواری هم دارد لذا پیرامونی مخازن هم فضاهایی پیش بینی شده تا استفاده های بیشتری از آن شود.
شهسواری گفت: این مجتمع ۱۰ هکتار است که با ۴۵۰ میلیارد تومان احداث شده و در اختیار منطقه گردشگری باراجین است و سهم آب آن از حقابه رودخانه باراجین تامین می شود.
وی بیان کرد: یک مطالعه سال ۱۳۹۰ انجام شد برای ترسیم چشم انداز بوستان ۱۴۰۰ هکتاری باراجین که همه منابع تامین آب را درنظر گرفتند.
شهسواری مدیر پلها و تقاطع غیر هم سطح شهرداری قزوین گفت: پروژه در ۴ سال اجرا شد و حقابه از رودخانه بارجبن است و ۶۰۰ هزار مترمکعب مجوز ذخیره داریم که ظرفیت مخازن ۱۳۸ هزار مترمکعب است و ما ۱۰۰ هزار مترمکعب ذخیره می کنیم.