به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، روز شنبه سرانجام فرصتی مهیا شد تا جمعی از خبرنگاران ضمن بازدید از برخی پروژه های عمرانی با روند اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح های مهم عمرانی آشنا شوند.

اولین پروژه مورد بازدید مجتمع تفرجگاهی شهدای غواص در بوستان باراجین بود.

مجتمعی به وسعت ۱۰ هکتار که پس از ۴ سال به مرحله بهره برداری رسیده است.

مجتمع تفرجگاهی شهدای غواص در حال حاضر دو مخزن آب با حجم ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و یک پیاده راه ۱۶۰۰ متری و مسیری برای دوچرخه و محوطه تفرجگاهی برای استفاده شهروندان به مساحت ۱۶۰۰ متر با ۵۰۰ صندلی آمفی تئاتر روباز دارد.

شهسواری کارشناس شهرداری در خصوص این پروژه گفت: این پروژه ابتدا قرار بود با هدف تامین و ذخیره آب مورد نیاز بوستان باراجین پیش بینی شده بود اما مطالعات نشان داد ظرفیت‌های آن بالاست و قابلیت همایش پیاده روی و دوچرخه سواری هم دارد لذا پیرامونی مخازن هم فضاهایی پیش بینی شده تا استفاده های بیشتری از آن شود.

شهسواری گفت: این مجتمع ۱۰ هکتار است که با ۴۵۰ میلیارد تومان احداث شده و در اختیار منطقه گردشگری باراجین است و سهم آب آن از حقابه رودخانه باراجین تامین می شود.

وی بیان کرد: یک مطالعه سال ۱۳۹۰ انجام شد برای ترسیم چشم انداز بوستان ۱۴۰۰ هکتاری باراجین که همه منابع تامین آب را درنظر گرفتند.

شهسواری مدیر پل‌ها و تقاطع غیر هم سطح شهرداری قزوین گفت: پروژه در ۴ سال اجرا شد و حقابه از رودخانه بارجبن است و ۶۰۰ هزار مترمکعب مجوز ذخیره داریم که ظرفیت مخازن ۱۳۸ هزار مترمکعب است و ما ۱۰۰ هزار مترمکعب ذخیره می کنیم.