به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی در جریان سفر به استان مرکزی و در مراسم کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی امیرکبیر در منطقه حاجی‌آباد شهرستان اراک، افزود: تلاش‌ برای ایجاد مزارع بزرگ خورشیدی و حمایت از پروژه‌های محلی، نویدبخش آینده‌ای پایدار و خودکفا در زمینه تأمین انرژی است. اجرای این ابتکارات نه تنها به تأمین نیازهای انرژی محلی کمک می‌کند، بلکه به حفظ محیط‌زیست و کاهش آلودگی نیز می‌انجامد.

وی ادامه داد: دولت برای رفع ناترازی انرژی با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی و همبستگی ملی عزم جدی دارد. پروژه‌های ایجاد و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، گامی کلیدی در مسیر توسعه انرژی پاک و پایدار در ایران است. بر این اساس باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرد. ایران کشوری با تمدن کهن و برخوردار از منابع انسانی و طبیعی عظیم است که نباید با چالش ناترازی انرژی مواجه باشد. با توجه به ظرفیت و منابع موجود کشور مشکل ناترازی انرژی قابل رفع است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید انرژی خورشیدی اقدامی ارزشمند است

وزیر کشور با اشاره به تجربه‌های موفق واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، اظهار داشت: هرگاه دولت از مداخله مستقیم دست کشیده و بسترسازی برای بخش خصوصی را در اولویت قرار داده، شاهد افزایش سرعت و کیفیت در پروژه‌ها بوده‌ایم. در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد و توسعه نیروگاه‌ها و تولید انرژی خورشیدی اقدامی ارزشمند است که نمونه‌ای از همبستگی ملی برای رفع مشکلات کشور به شمار می‌رود.

مؤمنی به حضور موفق بخش خصوصی در تولید انرژی خورشیدی اشاره داشته و تصریح کرد: نقش کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به عنوان سربازان خط مقدم تولید، در حوزه ایجاد و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار تأثیرگذار است. دولت باید کاری کند که سرمایه‌گذاران جز دغدغه تولید و اشتغال، هیچ نگرانی دیگری نداشته باشند. باید موانع موجود برای تولید انرژی خورشیدی از سوی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران رفع گردد و به سرمایه‌گذاران در این راه کمک شود.

وی بیان داشت: استان مرکزی، با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب و به دلیل زاویه و فراوانی مناسب تابش خورشید، یکی از بهترین مناطق برای تولید انرژی خورشیدی است و به عنوان یکی از پیشگامان تولید برق خورشیدی در کشور مطرح شده است. این استان با اجرای پروژه‌های مبتکرانه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، گام‌های مؤثری در جهت کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته است.

هدف‌گذاری تولید 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی

وزیر کشور تأکید کرد: با اشاره به هدف‌گذاری تولید 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی در بازه زمانی 3 سال آینده، این اقدام نشانه درک عمومی از اهمیت انرژی پاک و حفاظت از محیط‌زیست است. تاکنون 170 مگاوات انرژی خورشیدی در این استان به بهره‌برداری رسیده و در هفته دولت سال جاری، 40 مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه شد. با تکمیل پروژه‌های جدید، نه تنها نیازهای داخلی استان تأمین می‌شود، بلکه بخشی از انرژی تولیدی به شبکه ملی منتقل خواهد کرد.

مؤمنی ابراز داشت: پروژه نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی امیرکبیر در منطقه حاجی‌آباد شهرستان اراک، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور، گامی مهم در راستای صیانت از محیط‌زیست، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی پاک در ایران است و با تکمیل آن، استان مرکزی به یکی از قطب‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران تبدیل خواهد شد. این پروژه نه تنها نیازهای انرژی واحدهای تولیدی را تأمین می‌کند، بلکه مازاد آن به شبکه سراسری برق تزریق خواهد شد.

وی اضافه کرد: پروژه نیروگاه خورشیدی امیرکبیر در منطقه حاجی‌آباد شهرستان اراک، با ظرفیت 100 مگاوات تولید برق در 5 فاز با اعتباری بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال احداث می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فاز نخست این پروژه با ظرفیت تولید 10 مگاوات برق با اعتبار سرمایه‌گذاری 3000 میلیارد ریال در بازه زمانی 6 تا 8 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه که توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، از مهمترین پروژه‌های استان مرکزی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

