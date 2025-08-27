برای نخیلات و آب شرب جنوب خوزستان؛
رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای دز و کارون آغاز شد
با هدف حمایت از نخیلات خرمشهر و آبادان و ارتقای کیفیت آب شرب شهرهای جنوبی خوزستان، عملیات رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای دز و کارون از شامگاه ۴ شهریور آغاز شد و طی سه روز ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، عملیات رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای دز و کارون از شامگاه گذشته، ۴ شهریور ۱۴۰۴، آغاز شد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
این اقدام با هدف تأمین نیاز آبی نخیلات خرمشهر و آبادان و همچنین بهبود کیفیت آب شرب شهرهای جنوبی استان خوزستان برنامهریزی شده است.
این رهاسازی بر اساس مصوبه شورای کشاورزی استان و با هماهنگی کامل مسئولان آب و کشاورزی انجام میشود. برنامهریزیهای صورت گرفته به گونهای است که ضمن حمایت از کشاورزی منطقه، آثار مثبت آن بر اکوسیستم و کیفیت آب شرب به حداکثر برسد.
مسئولان این اقدام را نمونهای از مدیریت هوشمند منابع آبی و پاسخی سریع به نیازهای کشاورزی و زیستمحیطی استان میدانند.
رهاسازی آب از سدهای دز و کارون، گامی مهم در راستای تأمین منابع پایدار آب در جنوب خوزستان به شمار میرود.