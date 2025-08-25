خبرگزاری کار ایران
وزیر آموزش‌ و پرورش خبر داد:

بهره‌برداری از 2400 مدرسه در کشور

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در استان قزوین 146 و در سطح کشور 2 هزار و 400 باب مدرسه در دست بهره‌برداری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علیرضا کاظمی صبح امروز در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای والامقام استان قزوین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در آینده کشور تاکید کرد.

وی با تبریک هفته دولت که به نام شهیدان رجایی و باهنر مزین شده است، اظهار کرد: این ایام فرصتی است برای ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای اقتدار، شهدای هسته‌ای و مردم بی‌دفاعی که مظلومانه به شهادت رسیدند.

کاظمی بیان کرد: استان قزوین مهد پرورش شخصیت‌های بزرگی همچون شهید رجایی، شهید بابایی، شهید تندگویان، شهید کریمی‌راد و حاجی‌زاده است و این موضوع مسوولیت مردم این خطه را در پاسداشت آرمان‌های انقلاب سنگین‌تر می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ساده‌زیستی شهید رجایی، افزود: زندگی و سیره این دولت‌ مرد بزرگ همواره الگویی ماندگار برای مدیران و مسوولان کشور بوده و امروز نیز معیار سنجش بسیاری از عملکردها قرار دارد.

کاظمی ادامه داد: اگر قرار باشد تحولی در کشور رخ دهد، نقطه آغاز آن آموزش و پرورش است، هرگونه غفلت در این حوزه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال دارد و بسیاری از دغدغه‌های فرهنگی ما ریشه در همین بخش خلاصه می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه آموزشی گفت: با همت استاندار قزوین، بیش از 147 مدرسه و 130 کلاس درس در این استان ساخته و بهره‌برداری می‌شود و همچنین در سطح کشور نیز بیش از 2 هزار و 400 مدرسه جدید در دست بهره‌برداری قرار دارد.

کاظمی ارتقای کیفیت آموزش را هدف اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: موفقیت دانش‌آموزان کشور در المپیادهای جهانی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای آنان است و کسب پنج مدال طلا توسط دانش‌آموزان المپیاد نجوم، آن هم در شرایط سخت و محدودیت‌های ناشی از جنگ 12 روزه، افتخاری بزرگ برای ایران اسلامی به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان تصریح کرد: باید کمک کنیم سال تحصیلی آینده با رویکردی متفاوت آغاز شود و دغدغه‌های دانش‌آموزان و خانواده‌ها به حداقل برسد، چرا که این بالاترین نوع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

وی همچنین قدردان حمایت‌های بی‌دریغ مقام معظم رهبری از دولت شد و ابراز امیدواری کرد تا مسوولان بیش از پیش در مسیر خدمت به مردم ولایت‌مدار ایران تلاش کنند.

