۹۰ درصد واحدهای تولیدی آذربایجان غربی کوچک هستند
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه،۹۰درصد واحد های تولیدی استان کوچک هستند گفت:کشورهای صنعتی دنیا این یک مزیت به شمار میآید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی،در آیین افتتاح واحد بازسازیشده فرآوری سنگهای تزئینی با تاکید بر ظرفیت بالای استان در ایجاد شهرکهای تخصصی، خواستار ورود تجهیزات و ماشینآلات جدید، جذب سرمایهگذاران و ایفای نقش جدیتر بانکها در تامین مالی واحدهای تولیدی شد.
رحمانی،اظهار کرد:۹۰ درصد واحدهای تولیدی استان کوچک هستند که در کشورهای صنعتی دنیا این یک مزیت به شمار میآید، زیرا واحدهای کوچک اشتغالزا هستند. اما تفاوتی اساسی با کشورهای پیشرفته وجود دارد؛ در آنجا زنجیره ارزش در صنایع برقرار است. بنابراین در کنار واحدهای کوچک، وجود صنایع بزرگ برای حرکت موتور اقتصاد ضروری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان افزود: آذربایجان غربی توان ایجاد شهرک تخصصی سنگ و صنایع وابسته را دارد، اما این امر مستلزم ورود تجهیزات و ماشینآلات جدید است.
رحمانی یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد فرمانداران و مدیران اجرایی را جذب سرمایهگذار دانست و خاطرنشان کرد:اولویت اصلی بانکها باید تامین سرمایه موردنیاز تولیدکنندگان باشد. در پایان سال نیز بر اساس عملکرد، درباره ادامه همکاری با مدیران بانکها تصمیمگیری خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به بودجه عمرانی استان گفت:امسال بودجه عمرانی آذربایجان غربی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که تنها در یکی از واحدهای صنعتی استان، به اندازه کل این بودجه سرمایهگذاری صورت گرفته است. نظام بانکی باید پای کار بیاید و سرمایهگذاری را حمایت کند.
وی تاکید کرد:اولویت دولت و شخص رئیسجمهور، توسعه سرمایهگذاری است و همه مسئولان در هر جایگاهی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.