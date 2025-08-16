افتتاح سه شهربازی پیشرفته در شیراز طی چند ماه آینده

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی از افتتاح سه شهربازی پیشرفته در باغ جنت، بوستان‌های سایه و آزادی طی چند ماه آینده خبر داد و هدف این اقدام را ارتقای نشاط اجتماعی، توسعه فضاهای تفریحی و تقویت جایگاه شیراز به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی اعلام کرد.

اسدی در جلسه بررسی روند اجرایی پروژه‌های شهری، از برنامه‌های آینده شهرداری برای توسعه فضاهای تفریحی خبر داد و اعلام کرد: در راستای ایجاد تحول در تفریحات شهر، در چند ماه آینده سه شهربازی جدید در نقاط مختلفی از شهر شیراز از جمله باغ جنت، بوستان‌های سایه و آزادی، به بهره‌برداری و افتتاح خواهد رسید.

وی افزود: برای ما مهم است که مردم شیراز و مسافرانش بتوانند لحظات شاد و مفرحی را در کنار خانواده و دوستان خود تجربه کنند.

شهردار شیراز، ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد فضاهایی برای تفریح و فراغت شهروندان را از اهداف اجرای سه شهربازی شیراز دانست و تصریح کرد: این پروژه‌ها بخشی از برنامه‌های تفریحی و گردشگری شیراز هستند.

اسدی با اشاره به ابرپروژه‌های تفریحی و گردشگری شهر شیراز نظیر پارک آبی و آکواریوم شیراز، با ابراز خرسندی از اینکه این پروژه‌ها بتوانند اوقاتی خوش و خاطراتی شیرین و به‌یادماندنی را برای مردم این شهر و مراجعه‌کنندگان رقم بزنند، خاطرنشان کرد: شیراز با تاریخ و فرهنگ غنی خود می‌تواند در کنار جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی خود، با افتتاح پروژه‌های بزرگ تفریحی و گردشگری، میزبان تفریحات مدرن و هیجان‌انگیز برای شهروندان و گردشگران نیز باشد که برای همه سنین جذاب خواهد بود.

وی افزود: با افتتاح این مجموعه‌ها، شیراز به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد.

شهردار شیراز تأکید کرد: توسعه و بهبود امکانات تفریحی، رفاهی و فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری شیراز است.

اسدی بیان کرد: قطعاً شهروندان شیرازی و گردشگران از اقدامات شهرداری در حوزه گردشگری و تفریحی استقبال خواهند کرد و این اقدامات می‌توانند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد محیطی پویا و شاداب کمک کنند و نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به جنبه‌های اجتماعی و روانی زندگی شهری است و تأثیر مثبتی بر رضایت شهروندان خواهد داشت.

انتهای پیام/