خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار شیراز خبرداد؛

افتتاح سه شهربازی پیشرفته در شیراز طی چند ماه آینده

افتتاح سه شهربازی پیشرفته در شیراز طی چند ماه آینده
کد خبر : 1674341
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار شیراز گفت: افتتاح سه شهربازی پیشرفته طی ماه‌های آینده، تحول بزرگی در زیرساخت‌های تفریحی و ارتقای نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند.

به گزارش ایلنا،  محمدحسن اسدی از افتتاح سه شهربازی پیشرفته در باغ جنت، بوستان‌های سایه و آزادی طی چند ماه آینده خبر داد و هدف این اقدام را ارتقای نشاط اجتماعی، توسعه فضاهای تفریحی و تقویت جایگاه شیراز به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی اعلام کرد.

 اسدی در جلسه بررسی روند اجرایی پروژه‌های شهری، از برنامه‌های آینده شهرداری برای توسعه فضاهای تفریحی خبر داد و اعلام کرد: در راستای ایجاد تحول در تفریحات شهر، در چند ماه آینده سه شهربازی جدید در نقاط مختلفی از شهر شیراز از جمله باغ جنت، بوستان‌های سایه و آزادی، به بهره‌برداری و افتتاح خواهد رسید.  

وی افزود: برای ما مهم است که مردم شیراز و مسافرانش بتوانند لحظات شاد و مفرحی را در کنار خانواده و دوستان خود تجربه کنند.  

شهردار شیراز، ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد فضاهایی برای تفریح و فراغت شهروندان را از اهداف اجرای سه شهربازی شیراز دانست و تصریح کرد: این پروژه‌ها بخشی از برنامه‌های تفریحی و گردشگری شیراز هستند.  

 اسدی با اشاره به ابرپروژه‌های تفریحی و گردشگری شهر شیراز نظیر پارک آبی و آکواریوم شیراز، با ابراز خرسندی از اینکه این پروژه‌ها بتوانند اوقاتی خوش و خاطراتی شیرین و به‌یادماندنی را برای مردم این شهر و مراجعه‌کنندگان رقم بزنند، خاطرنشان کرد: شیراز با تاریخ و فرهنگ غنی خود می‌تواند در کنار جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی خود، با افتتاح پروژه‌های بزرگ تفریحی و گردشگری، میزبان تفریحات مدرن و هیجان‌انگیز برای شهروندان و گردشگران نیز باشد که برای همه سنین جذاب خواهد بود.  

وی افزود: با افتتاح این مجموعه‌ها، شیراز به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد.  

شهردار شیراز تأکید کرد: توسعه و بهبود امکانات تفریحی، رفاهی و فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری شیراز است.  

اسدی بیان کرد: قطعاً شهروندان شیرازی و گردشگران از اقدامات شهرداری در حوزه گردشگری و تفریحی استقبال خواهند کرد و این اقدامات می‌توانند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد محیطی پویا و شاداب کمک کنند و نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به جنبه‌های اجتماعی و روانی زندگی شهری است و تأثیر مثبتی بر رضایت شهروندان خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور