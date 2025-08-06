مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب؛
ثبت پیک ۱۰۱۴ مگاواتی برق در کرمانشاه
تلاش برای جلوگیری از رکوردشکنی جدید در فصل تابستان
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب، پیک مصرف برق در فصل گرمای امسال در کرمانشاه را ۱۰۱۴ مگاوات اعلام کرد و گفت: امیدواریم تا پایان فصل تابستان شاهد ثبت رکورد جدیدی در مصرف برق نباشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، جعفر الفتینیا، مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب، در نشست خبری روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، با اشاره به وضعیت حساس و پیچیده صنعت برق کشور و مشکلات ناترازی انرژی که به یکی از بزرگترین چالشهای زیرساختی و اقتصادی تبدیل شده است، اعلام کرد: پیک مصرف برق در فصل گرم امسال در استان کرمانشاه به میزان ۱۰۱۴ مگاوات ثبت شده است.
وی با بیان اینکه این رقم در ساعت ۹ شب روز ۲۳ تیرماه به ثبت رسیده، ابراز امیدواری کرد که تا پایان فصل تابستان و در پی کاهش تدریجی دما، شاهد افزایش بیش از این میزان در مصرف برق استان نباشیم و رکورد جدیدی در پیک مصرف برق به ثبت نرسد.
الفتینیا تاکید کرد : تمامی تلاشها و برنامهریزیهای صنعت برق کشور معطوف به تأمین برق پایدار و مطمئن برای مشترکین است، به گونهای که با حداقل مشکلات و اختلالات مواجه شوند.
وی با اشاره به گستردگی مشکلات صنعت برق در سطح کشور، دلایل اصلی ناترازی انرژی را متنوع و چندجانبه خواند و از جمله آنها به تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای شدید و بیسابقه اشاره کرد که موجب کاهش منابع آب و محدود شدن ظرفیت تولید نیروگاههای برقآبی شده است. علاوه بر این، شروع زودهنگام فصل گرما و تداوم طولانیمدت آن باعث افزایش مصرف برق در بخش خانگی و صنعتی شده است.
وی به فرسودگی و سن بالای برخی از نیروگاههای تولید برق و راندمان پایین این نیروگاهها اشاره کرد : موجب کاهش ظرفیت مؤثر تولید برق شده است. همچنین پرت انرژی بالا در شبکههای انتقال و توزیع برق و چالشهای اقتصادی و مالی صنعت برق از دیگر عوامل مهم در ایجاد ناترازی محسوب میشوند.
الفتینیا همچنین فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را یکی دیگر از عوامل فشارزا بر شبکه برق کشور دانست و گفت: «این مراکز به صورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط، حجم بالایی از برق مصرف میکنند و باعث تشدید ناترازی برق میشوند.»
وی از مسئولان و نهادهای ذیربط خواست تا در زمینه مقابله با این مراکز غیرمجاز همکاری بیشتری داشته باشند تا از افزایش غیرقابل کنترل مصرف برق جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب با اشاره به سهم قابل توجه سیستمهای سرمایشی در مصرف برق کشور، اظهار داشت : حدود ۳۵ هزار مگاوات از کل مصرف برق کشور مربوط به سیستمهای سرمایشی است که فقط در فصل گرم سال مورد استفاده قرار میگیرند. وی با تأکید بر وجود تفاوت معنادار میان پیک مصرف برق در فصول گرم و سرد، خاطرنشان کرد: صرفاً افزایش ظرفیت نیروگاهی برای عبور از پیک تابستان، از نظر اقتصادی به صرفه نیست و باید استراتژیهای مدیریت مصرف و بهینهسازی مصرف برق به شکل جدیتر دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط استان کرمانشاه پرداخت و گفت: «تراز تولید و مصرف برق در استان کرمانشاه مثبت است، به گونهای که ظرفیت منصوبه نیروگاههای استان ۲۲۰۰ مگاوات و پیک تولید نیروگاهها در سال گذشته ۱۸۴۷ مگاوات بوده است.»
وی تصریح کرد: میزان تولید برق در استان نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است، اما برنامههای توسعهای برای افزایش ظرفیت تولید در دست اجرا است. از جمله این برنامهها میتوان به توسعه نیروگاه دالاهو با ظرفیت ۲۹۰ مگاوات اشاره کرد که مراحل پایانی ساخت آن در جریان است.
الفتینیا در پاسخ به پرسشی درباره علت اعمال خاموشیها در استان با وجود تراز مثبت تولید، توضیح داد که شبکه برق کشور به دلیل ماهیت سراسری و پیوسته خود، قابل ایزوله کردن یا ذخیرهسازی برق تولیدی به صورت گسترده نیست و به همین دلیل، توزیع بار و مدیریت مصرف در سراسر کشور باید به گونهای انجام شود که از بروز قطعیهای ناخواسته جلوگیری شود. وی افزود که برنامهریزی خاموشیها بسیار پیچیده و حساس است و سعی شده این خاموشیها عادلانه و متناسب با شرایط هر استان اعمال شود و تا حد امکان تعداد دفعات آن محدود باشد.
در ادامه، مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب به اقدامات انجام شده در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه نیروگاههای خورشیدی در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: «کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی و زاویه تابش مناسب خورشید، یکی از استانهای مستعد کشور در توسعه نیروگاههای خورشیدی محسوب میشود.»
وی اظهار داشت : بیش از شش تا هفت هزار هکتار از اراضی استان، عمدتاً در مناطق غربی مانند قصرشیرین، سرپلذهاب، نفتشهر و سومار، برای احداث نیروگاههای خورشیدی شناسایی شده است. با این حال، به دلیل توپوگرافی نامناسب و کوهستانی بودن بخشهایی از استان، شناسایی این اراضی مستعد با چالشهایی مواجه بوده است.
وی اعلام کرد: اطلس سرمایهگذاری انرژی خورشیدی در استان کرمانشاه تدوین شده و در حال حاضر پیگیریها برای جذب سرمایهگذاران و اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس در استان در جریان است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب تعداد مجوزهای صادر شده برای این نوع پروژهها را محدود دانست و به شرکت پویای کرمانشاه اشاره کرد : در حال ساخت نیروگاه خورشیدی در استان است و انتظار میرود که تا پایان سال جاری ۱۰ مگاوات از ظرفیت تولید انرژی این نیروگاه وارد مدار بهرهبرداری شود.
الفتینیا همچنین از برنامه شرکت برق منطقهای غرب برای احداث نیروگاههای خورشیدی در اراضی مازاد ایستگاههای برق در چند نقطه استان خبر داد و اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژهها پس از ایام اربعین آغاز خواهد شد و هدفگذاری شده که از این محل، ۱۵ تا ۲۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده شود.
وی در ادامه با اشاره به ماده چهار قانون مانعزدایی از صنعت برق، به الزام صنایع پرمصرف برق به احداث نیروگاههای خودتأمین پرداخت و گفت: «در برخی صنایع استان این روند آغاز شده و نیروگاه ۲۷ مگاواتی با موفقیت راهاندازی شده است که در تابستان امسال نیز زیر بار تولید قرار گرفته است.»
الفتینیا با تاکید بر لزوم حرکت سایر صنایع استان به سمت احداث نیروگاههای خودتأمین خاطرنشان کرد: در صورت عدم اقدام تا پایان سال جاری، نرخ برق این واحدها افزایش خواهد یافت.
وی همچنین به برنامهریزیها برای تأمین پایدار برق در مناطق مرزی قصرشیرین و خسروی به منظور پشتیبانی از خدمات و تردد زائران در ایام اربعین اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر صادرات برق به کشور عراق به صفر رسیده است و تمامی ظرفیت تولید برق استان صرف تأمین نیازهای داخلی میشود.»
جعفر الفتینیا با توجه به شرایط سخت و پیچیده صنعت برق کشور، بر اهمیت توجه همزمان به توسعه زیرساختهای تولید، مدیریت بهینه مصرف، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای بهرهوری تأکید کرد و یادآور شد: تنها با همافزایی همه بخشها و همکاری نهادهای مختلف میتوان از بحرانهای انرژی عبور کرد و برق پایدار و مطمئن را به جامعه ارائه داد.