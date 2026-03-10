آخرین وضعیت شهرک صنعتی جی اصفهان/ توقف فعالیت برخی واحدها

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس گزارش‌های رسیده از منابع محلی، شهرک صنعتی جی واقع در استان اصفهان چندین بار هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

به گفته فعالان کارگری اصفهان، در شهرک صنعتی جی بیش از هزار واحد صنعتی فعال وجود دارد که در پی تحولات و شرایط بحرانی اخیر، حدود ۷۰ درصد از این واحدها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. بخشی از این تعطیلی‌ها بنا بر تصمیم کارفرمایان و با هدف حفظ ایمنی نیروهای کار و جلوگیری از خسارات بیشتر صورت گرفته و بخشی دیگر نیز در نتیجه نگرانی‌ها و درخواست‌های خود کارگران برای توقف موقت فعالیت‌ها بوده است. 

کارگران انتظار دارند کارفرمایان بیشترین همکاری را در این شرایط با کارگران صورت دهند.

