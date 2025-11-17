نامه کانون شوراهای اسلامی کار کردستان خطاب به نمایندگان مجلس:
رانندگان تاکسیهای اینترنتی بیمه شوند
شاکر ابراهیمی خطاب به مجلسیها نوشت: کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان، به نمایندگی از جامعهی کارگری و بیمه شدگان، از نمایندگان مجلس انتظار دارد با اقدام فوری، اجرای کامل بیمهی تامین اجتماعی برای رانندگان پلتفرمهای اینترنتی را تضمین کنند.
به گزارش ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار بیمه شدن رانندگان تاکسیهای اینترنتی شد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان تنها نهاد حمایتی پایدار کشور و پشتوانهی واقعی زندگی کارگران و بیمه شدگان و خانوادههای آنان، نقش بیبدیلی در تداوم عدالت اجتماعی و تضمین امنیت شغلی و معیشتی میلیونها نفر دارد. این سازمان، نه تنها پناهگاه قانونی و مالی بیمه شدگان، بلکه ستون فقرات ثبات اجتماعی و سرمایهی انسانی کشور است؛ و هرگونه تضعیف یا نادیده گرفتن جایگاه آن، آسیب جدی به بنیان عدالت و امنیت شغلی وارد میکند.
با وجود اهمیت بیچون و چرای سازمان تأمین اجتماعی، هنوز بخش بزرگی از نیروی کار کشور (بهویژه رانندگان زحمتکش پلتفرمهای اینترنتی) از ابتداییترین حق قانونی خود، یعنی بهرهمندی از بیمهی تأمین اجتماعی محروماند. رانندگانی که در گرما و سرما، شب و روز، بیهیچ تضمینی برای آینده، در خیابانها مشغول خدمترسانی به مردماند، شایستهی پشتوانهای مطمئن و قانونی هستند.
اجرای کامل این تکلیف قانونی، نه تنها حق رانندگان است، بلکه موجب تقویت جایگاه سازمان تأمین اجتماعی و ثبات نظام حمایتی کشور میشود.
اکنون زمان آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی با تصمیمی شفاف و قاطع، مسیر اجرای بیکموکاست این طرح را هموار سازد. ادامهی وضعیت فعلی، تضییع حقوق رانندگان و بیاعتمادی عمومی نسبت به قانون و سازمانهای حمایتی کشور را در پی دارد.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان، به نمایندگی از جامعهی کارگری و بیمه شدگان، از نمایندگان محترم مجلس انتظار دارد با اقدام فوری و مقتدرانه، اجرای کامل بیمهی تامین اجتماعی برای رانندگان پلتفرمهای اینترنتی را تضمین کنند و جایگاه قانونی و حمایتی سازمان تأمین اجتماعی را تقویت نمایند.
ما باور داریم هر کارگر بیمهشده، پشتوانهای مطمئن برای خانواده و جامعه و سرمایهای پایدار برای توسعهی کشور است. بیمهی تأمین اجتماعی، نه لطف، که حق قانونی رانندگان است؛ و این حق، غیرقابلچشمپوشی است.
سید شاکر ابراهیمی
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان