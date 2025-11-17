خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامه کانون شوراهای اسلامی کار کردستان خطاب به نمایندگان مجلس:

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه شوند

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه شوند
کد خبر : 1715182
لینک کوتاه کپی شد.

شاکر ابراهیمی خطاب به مجلسی‌ها نوشت: کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان، به نمایندگی از جامعه‌ی کارگری و بیمه شدگان، از نمایندگان مجلس انتظار دارد با اقدام فوری، اجرای کامل بیمه‌ی تامین اجتماعی برای رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی را تضمین کنند.

به گزارش ایلنا،  کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار بیمه شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شد. 

متن این نامه به شرح ذیل است: 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان تنها نهاد حمایتی پایدار کشور و پشتوانه‌ی واقعی زندگی کارگران و بیمه شدگان و خانواده‌های آنان، نقش بی‌بدیلی در تداوم عدالت اجتماعی و تضمین امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها نفر دارد. این سازمان، نه تنها پناهگاه قانونی و مالی بیمه شدگان، بلکه ستون فقرات ثبات اجتماعی و سرمایه‌ی انسانی کشور است؛ و هرگونه تضعیف یا نادیده گرفتن جایگاه آن، آسیب جدی به بنیان عدالت و امنیت شغلی وارد می‌کند. 

با وجود اهمیت بی‌چون و چرای سازمان تأمین اجتماعی، هنوز بخش بزرگی از نیروی کار کشور (به‌ویژه رانندگان زحمتکش پلتفرم‌های اینترنتی) از ابتدایی‌ترین حق قانونی خود، یعنی بهره‌مندی از بیمه‌ی تأمین اجتماعی محروم‌اند. رانندگانی که در گرما و سرما، شب و روز، بی‌هیچ تضمینی برای آینده، در خیابان‌ها مشغول خدمت‌رسانی به مردم‌اند، شایسته‌ی پشتوانه‌ای مطمئن و قانونی هستند. 

اجرای کامل این تکلیف قانونی، نه تنها حق رانندگان است، بلکه موجب تقویت جایگاه سازمان تأمین اجتماعی و ثبات نظام حمایتی کشور می‌شود. 

اکنون زمان آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی با تصمیمی شفاف و قاطع، مسیر اجرای بی‌کم‌وکاست این طرح را هموار سازد. ادامه‌ی وضعیت فعلی، تضییع حقوق رانندگان و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به قانون و سازمان‌های حمایتی کشور را در پی دارد. 

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان، به نمایندگی از جامعه‌ی کارگری و بیمه شدگان، از نمایندگان محترم مجلس انتظار دارد با اقدام فوری و مقتدرانه، اجرای کامل بیمه‌ی تامین اجتماعی برای رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی را تضمین کنند و جایگاه قانونی و حمایتی سازمان تأمین اجتماعی را تقویت نمایند. 

ما باور داریم هر کارگر بیمه‌شده، پشتوانه‌ای مطمئن برای خانواده و جامعه و سرمایه‌ای پایدار برای توسعه‌ی کشور است. بیمه‌ی تأمین اجتماعی، نه لطف، که حق قانونی رانندگان است؛ و این حق، غیرقابل‌چشم‌پوشی است. 

سید شاکر ابراهیمی

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ