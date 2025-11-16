خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛

فعالیت خط ملی مشاوره اعتیاد متوقف شد/ بلاتکلیفی ۱۳ مشاور متخصص

فعالیت خط ملی مشاوره اعتیاد با شماره تلفن ۰۹۶۲۸ متوقف شد. در این پایگاه ۱۳ نفر نیروی کار متخصص مشغول به کار بودند که اخیرا به دلیل تامین نشدن منابع مالی و رفع نشدنِ مشکلات فنی، بیکار و بلاتکلیف شده‌اند.

 یکی از کارکنان «خط ملی مشاوره اعتیاد» با اعلام خبر تعطیلی این واحد به خبرنگار ایلنا گفت: خط ملی اعتیاد با شماره تماس ۰۹۶۲۸ از سال ۱۳۸۸ با بودجه ستاد مواد مخدر راه اندازی شد و مسئولیت فنی و اداره آن بر عهده سازمان بهزیستی بود. این واحد از آن زمان آماده ارائه مشاوره به خانواده‌های دچار معضل اعتیاد است و همه هموطنان می‌توانستندبه صورت ۱۲ساعته (از ۸ صبح تا ۸ شب) از طریق شماره گیری تلفن ۰۹۶۲۸ از سراسر کشور با مشاوران این مرکز ارتباط تلفنی برقرار کرده و در زمینه مواد مخدر و اعتیاد مشکلات خود را مطرح کنند.  از ۱۵ شهریور ماه فعالیت این مرکز مشاوره تلفنی متوقف شده همه ۱۳ نیروی  آن بیکار و بلاتکلیف شده‌اند. 

او افزود: مشکلات ما به عنوان مشاوران خط ملی مشاوره اعتیاد از حدود یک سال پیش، زمانی آغاز شد که مسئولیت این مرکز مشاوره تلفنی از سوی ستاد مواد مخدر به واحد مشاوره دانشگاه تهران واگذار شد و با گسترده شدن این مشکلات، نه تنها تعداد نیروی کار به حداقل رسید بلکه به مرور فعالیت این واحد به نسبت قبل کاهش یافت ودر نهایت ۱۵ شهریور ماه سال جاری به طور کل فعالیت آن متوقف شد.

به گفته وی؛ پس از پیگیری از مسئولین‌ زیربطِ دانشگاه تهران، دلیل توقف فعالیت این مرکز مشاوره، همکاری نکردن ستاد مبارزه با مواد مخدر و واحد مشاوره دانشگاه تهران در ارائه خدمات و اداره آن است. در عین حال کمبود منابع مالی در این واحد تلفنی باعث شده، حقوق کارکنان آن که همگی از کارشناسان متخصص حوزه اعتیاد هستند، ناچیز باشد؛ این کارکنان با ۶ تا ۱۵ سال سابقه کار، ماهانه حداکثر ۵ تا ۶ میلیون تومان و یا کمتر به ازای صد ساعت کاری دریافت می‌کنند. 

او گفت: قرارداد کارکنان خط ملی مشاوره اعتیاد به صورت قرار داد ساعت معین است و میزان حقوق ماهانه هر یک از کارشناسان، مشاوره بر اساس هر ساعت مشاوره حدود ۵۰ هزار تومان محاسبه و پرداخت می‌شود. 

او با بیان اینکه خط ملی مشاوره اعتیاد از بدو شروع حدود ۴۰ تا ۵۰ نیروی کار متخصص داشت اما این تعداد طی سال‌های جاری بخصوص در یک سال گذشته به حداقل ۱۳ نفر کاهش یافته است؛ افزود: همه تماس گیرندگان افرادی هستند که خود و یا اطرافیان‌شان مصرف کننده یکی از مواد مخدر هستند که برای کمک و مشاوره با خط ملی اعتیاد به صورت کاملاً رایگان تماس می‌گیرند؛ حالا با توقف فعالیت خط ملی مشاوره، چه کسی پاسخگوی مشکلات آنان خواهد بود، با کجا مشاوره کنند؟!

او گفت: مشاوره ترک اعتیاد یکی از کارهای ضروری قبل از اقدام به ترک اعتیاد است که در صورت انجام آن عمل ترک اعتیاد برای افراد راحت‌تر انجام می‌شود، اما در برخی از موارد به دلیل بالا بودن هزینه مشاوره ممکن است برخی از معتادان قبل از ترک کردن به دنبال مشاوره نروند. 

وی اظهار داشت: تاکنون چندین بار به امید شروع بکار دوباره خط ملی مشاوره اعتیاد به نهادهای مربوط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر ودانشگاه تهران مراجعه کردیم اما درمورد شروع بکار دوباره آن هنوز پاسخی نگرفته‌ایم. 

کارکنان خط ملی مشاوره اعتیاد که خواهان بازگشایی دوباره محل کار خود هستند، با تاکید بر اینکه کارکنان این مجموعه تلفنی از زحمتکشان به حق جامعه هستند، در خاتمه تصریح کردند: این مرکز تنها مرکز رایگان حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد است لذا از شما مسئولان تقاضا داریم که درخصوص رفع مشکلات این مرکز تلفنی و بازگشت به کار مشاوران آن که اکنون در وضعیت بد معیشتی قرار دارند، اقدام عاجل کنید.

 

