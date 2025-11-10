زمان واریز یارانه نقدی آبان مشخص شد+دهکهای مشمول
یارانه نقدی آبان طبق جدول زمانبندی سازمان هدفمندسازی یارانهها در دو نوبت به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز میشود.
به گزارش ایلنا، یارانه دهکهای اول تا سوم در روز ۲۵ آبان و دهکهای چهارم تا نهم در روز ۳۰ آبان ماه واریز می شود. مبلغ یارانه نیز همچنان بدون تغییر نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱ باقی مانده است، هرچند روند حذف یارانه افراد پردرآمد در دهکهای هشتم و نهم ادامه دارد.
مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز روز ۲۰ آبان ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز میشود.
گفتنی است مبالغ یارانه نقدی از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون تغییری نداشته است. دهکهای اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت میکنند و دهکهای چهارم تا نهم نیز ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، یارانه حدود ۹ میلیون نفر از دهکهای هشتم و نهم حذف شده و این روند در آبانماه نیز ادامه خواهد داشت.