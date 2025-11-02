گزارش جدید سازمان جهانی کار؛
«عدالت اجتماعی» در کشورهای جهان در چه وضعیتیست؟
سازمان جهانی کار (ILO) گزارشی تفصیلی درباره وضعیت پیشرفت عدالت اجتماعی در کشورهای جهان منتشر ساخت.
به گزارش ایلنا، سازمان بینالمللی کار (ILO) در راستای ارزیابی پیشرفتها و چالشهای جهانی در زمینه عدالت اجتماعی، گزارش جامعی با عنوان «وضعیت عدالت اجتماعی: روندی در حال تکوین» تهیه نموده است.
این گزارش که توسط موسسه عالی پژوهشهای سازمان تامین اجتماعی منتشر شده، با مرور روندهای سه دهه گذشته، به بررسی چهار رکن اساسی عدالت اجتماعی شامل: حقوق و قابلیتهای بنیادی انسان، دسترسی برابر به فرصتها، توزیع عادلانه و گذارهای عادلانه (محیطی، دیجیتال و جمعیتی) میپردازد. از جمله یافتههای کلیدی این گزارش میتوان به کاهش قابل توجه فقر شدید و کار کودکان در سطح جهانی اشاره نمود.
با این حال، نابرابریهای پایدار در حوزههای دستمزد، اشتغال غیررسمی، شکاف جنسیتی و دسترسی به فرصتها همچنان به عنوان چالشهای جدی مطرح هستند. همچنین، تأثیرات تغییرات اقلیمی و گذار دیجیتال بر بازار کار، نیازمند سیاستگذاریهای هماهنگ و عادلانه است. این گزارش بر لزوم تقویت و گسترش حمایتهای اجتماعی، ترویج گفتگوی اجتماعی و اجرای سیاستهای فراگیر برای دستیابی به عدالت اجتماعی و کار شایسته برای همگان تأکید دارد.
متن این گزارش را در ادامه مشاهده میکنید: