«منطقه حباب» یا فضای سرکوب؟
اعتراض کادر درمان کانادا به محدود شدن حق اعتراض
کارکنان مراقبتهای بهداشتی در حال حاضر از حق اعتصاب محروم هستند. هرگونه تلاش برای تمدید و افزایش محدودیتها، با اعتراض جدی اتحادیه مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا و به نقل پایگاه اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا، کارکنان بیمارستانهای کانادا روز چهارشنبه هفته گذشته در اتاوا تظاهراتی برگزار کردند که در آن از شورای شهر خواستند طرحهای مربوط به قانون «منطقه حباب» را که حق اعتراض آنها را در خارج از بیمارستانها از بین میبرد، لغو کنند.
این اعتراضات توسط شورای اتحادیههای بیمارستانی انتاریو، بخش بیمارستانی اتحادیه کارکنان عمومی کانادا (CUPE)، که نماینده حدود ۱۰۰۰۰ کارمند مراقبتهای بهداشتی در شهر است، سازماندهی شده است.
شورای شهر اتاوا به کارکنان دستور داده تا بهار سال ۲۰۲۶ میلادی، قانون «منطقه حباب» را تدوین کنند. پس از تصویب قوانین مشابه توسط سایر شهرداریهای کانادا، تظاهرات در نزدیکی بیمارستانها، مراکز مراقبت از کودکان و اماکن مذهبی ممنوع خواهد شد.
مایکل هرلی، رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستانهای کانادا در واکنش اظهار کرده است: «این توصیه قانونی با حقوق مربوط به حق آزادی بیان که در قانون اساسی ما محترم و محفوظ و ضروری شمرده شده، در تعارض کامل قرار دارد.»
هرلی بیان میکند: این قانون به ویژه برای نیروی کار زن در بخش مراقبتهای بهداشتی مضر خواهد بود، زیرا برای احقاق حقوق خود در غیاب حق اعتصاب، به تظاهرات در خارج از محل کار متکی هستند. کارکنان مراقبتهای بهداشتی در حال حاضر از حق اعتصاب محروم هستند. هرگونه تلاش برای تمدید و افزایش محدودیتها، با اعتراض جدی اتحادیه مواجه خواهد شد.