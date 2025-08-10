اعلام رسمی سازمان تامین اجتماعی:
تعویق مهلت پرداخت حق بیمه صحت ندارد
سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۳۹ قانون و وضعیت منابع مالی و حجم مصارف خود، از امکانپذیر نبودن تعویق در پرداخت حقبیمه اصناف به مدت سه ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، اخیراً رییس اتاق اصناف ایران در نامهای به وزارت رفاه درخواست تعویق در پرداخت حقبیمه اصناف به مدت سه ماه را داشته که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۳۹ قانون و وضعیت منابع مالی و حجم مصارف خود، از امکانپذیر نبودن آن خبر داد.
در این راستا، مجید سعادتی، مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامهای به رضوی- مشاور و مدیرکل حوزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که «باتوجه به اینکه وجوه مزبور مهمترین منبع مالی سازمان به منظور ارائه تعهدات به بیمهشدگان است، عدم وصول آن در مهلت خود و مطابق شرایط تعیین شده، منجر به ایجاد چالشهای قابل توجهی برای سازمان میشود.»
در متن این نامه آمده است: طبق مفاد ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی «کلیه کارفرمایانی که کارگران مشمول قانون موصوف را در اختیار یا استخدام دارند، مکلف هستند لیست و حقبیمهشان را با رعایت ضوابط مربوطه حداکثر لغایت پایان ماه بعد به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت کنند، لذا باتوجه به اینکه وجوه مزبور مهمترین منبع مالی سازمان به منظور ارائه تعهدات به بیمهشدگان است، عدم وصول آن در مهلت خود و مطابق شرایط تعیین شده، منجر به ایجاد چالشهای قابل توجهی برای سازمان میشود، معهذا علیرغم محدودیتهای قانونی و مشکلات فوقالذکر، جهت اجرای صحیح ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون تفسیر آن، این سازمان با صدور دستور اداری به منظور مساعدت با کارفرمایانی که دارای بحران نقدینگی هستند، تسهیلات لازم در دریافت لیست و حق بیمه به صورت هوشمند طبق ماده ۳۹ ق. ت. ا را در اختیار کارفرمایان مربوطه قرار داده است.»
در ادامه نیز آمده است: «مزید استحضار اعلام میدارد، با عنایت به موارد پیشگفت و شرایط اضطراری ناشی از دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اقدامات مربوط به کنترل حملات سایبری که منجر به کندی و بعضاً قطعی اینترنت وعدم اتصال به درگاههای پرداخت بانکی شده بود و به تبع آن امکان برخی کارفرمایان را در بارگذاری لیست حقوق و دستمزد و پرداخت حقبیمه دچار مشکل کرده بود، این سازمان به منظور مساعدت با کارفرمایان نسبت به تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ کلیه کارگاهها و بدون احتساب جرایم مربوطه لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ اقدام و مراتب به نحو شایسته اطلاعرسانی شده است.»