مجوز مالاگو صادر شد: مانچینی به آبیها نزدیکتر شد
مجوز لازم برای انتخاب مجدد مالاگو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا صادر شده و این موضوع میتواند زمینهساز بازگشت مانچینی به تیم ملی باشد.
به گزارش ایلنا، با پاسخ مثبت نهاد ضد فساد به درخواست وزیر ورزش ایتالیا درباره عدم صلاحیت مالاگو، او اکنون میتواند در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کند. وزیر ورزش ایتالیا از این تصمیم استقبال کرده و برگزاری انتخابات را به عنوان گامی مهم در راستای مشروعیت بخشیدن به فدراسیون فوتبال دانسته است.
انتخابات فدراسیون فوتبال ایتالیا در تاریخ ۲۲ ژوئن برگزار خواهد شد و مالاگو با ۵۴ درصد آرا در مقابل جیانکارلو آبت، رئیس لیگ ملی آماتورها با ۳۴ درصد، در موقعیت بهتری قرار دارد. این در حالی است که نظرات در مورد حمایت از مالاگو در میان مربیان و اعضای لیگ متفاوت است و ممکن است آرای او تحت تأثیر قرار گیرد.
با صدور مجوز برای مالاگو، احتمال بازگشت مانچینی به عنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا قوت گرفته است. مانچینی که از تیم السد جدا شده، به دنبال فرصتی برای بازگشت به تیم ملی است و مذاکرات غیررسمی با فدراسیون فوتبال انجام شده است. در حالی که گزینههای دیگری مانند سیلویو بالدینی و آنتونیو کونته نیز مطرح هستند، مانچینی به عنوان گزینه اصلی برای هدایت تیم ملی در نظر گرفته میشود.
او به دنبال موفقیت در جام جهانی ۲۰۳۰ و استفاده از استعدادهای جوان برای بازگرداندن ایتالیا به اوج فوتبال جهانی است.