«شب اپرای آذربایجان» در تالار وحدت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت «شب اُپرای آذربایجان» با اجرای ارکستر «آلنام» به رهبری وحید علی‌پور، چهارشنبه (۲۸ مردادماه) ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در اجرای پیش‌ رو ارکستر «آلنام» به خوانندگی یاشار احمدی، قطعاتی از موسیقی آذربایجان را اجرا می‌کند. همچنین گروه آوازی هم‌سرا به رهبری کیانا خواجه همراه با ارکستر «آلنام» روی صحنه می‌رود.

محمدرضا عرفانی سولیست کمانچه، بهراد سوخکیان کنسرت‌مایستر، جواد آبراهان تنظیم‌کننده و علی سیدزاده سولیست تار در این کنسرت، گروه «آلنام» را همراهی می‌کنند.

ارکستر «آلنام» فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرده و تاکنون در تهران و شهرهای مختلف روی صحنه رفته است.