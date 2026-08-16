به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «برخاستن از فقر» مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و تأملات شی جین‌پینگ در دوره مسئولیت او در نینگده، از مناطق کمترتوسعه‌یافته استان فوجیان چین، است؛ دوره‌ای که بعدها به یکی از تجربه‌های مهم حکمرانی محلی، فقرزدایی و توسعه روستایی در چین تبدیل شد.

در پشت جلد این کتاب آمده است:

«برخاستن از فقر تجربه‌ای الهام‌بخش از سرزمینی است که روزی در چنبره فقر گرفتار بود ولی توانست با اتکا به مردم، کار میدانی و تصمیم‌های شجاعانه، از دل تاریکی راهی به آینده باز کند. کتاب نشان می‌دهد که خروج از فقر محصول شعار و آرزو نیست، بلکه نتیجه فهم دقیق واقعیت‌ها و کشف ظرفیت‌های پنهان است.

شی جین پینگ در سال‌هایی که در مناطق محروم نینگده خدمت می‌کرد، همان اصولی را به کار گرفت که در این کتاب تشریح کرده است: حضور میدانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ساده‌زیستی مدیران، فداکاری و کنار گذاشتن منافع شخصی و تبدیل مردم از «گرینده خدمت» به «شریک توسعه». همان مسیری که بعدها مبنای بزرگ‌ترین پروژه ریشه‌کنی فقر در جهان شد.

کتاب برای مدیران، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و تمام کسانی است که می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان یک جامعه درمانده را واداشت تا علیه فقر برخیزد و قد علم کند.»

این کتاب می‌تواند برای پژوهشگران حوزه چین‌شناسی، توسعه، سیاست‌گذاری عمومی، فقرزدایی، حکمرانی محلی و مطالعات روابط بین‌الملل سودمند باشد؛ به‌ویژه برای مخاطبانی که می‌خواهند بدانند بخشی از تجربه توسعه چین چگونه از دل مناطق محروم، کار میدانی و سیاست‌گذاری مرحله‌به‌مرحله شکل گرفته است.

گفتنی است؛ شی جین پینگ نویسنده این کتاب متولد ۱۵ ژوئن ۱۹۵۳، سیاست‌مدار چینی و عالیرتبه‌ترین مقام جمهوری خلق چین است که پست‌های دبیرکل حزب کمونیست چین و رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین را بر عهده دارد.

این کتاب در ۲۰۰ نسخه با ۲۷۱ صفحه و قیمت ۳۰۰هزار تومان به چاپ رسیده است.

انتهای پیام/