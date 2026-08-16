خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«برخاستن از فقر»، کتابی برای پژوهشگران چین‌شناسی و آشنایی با فقرزدایی

«برخاستن از فقر»، کتابی برای پژوهشگران چین‌شناسی و آشنایی با فقرزدایی
کد خبر : 1826534
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «برخاستن از فقر» نوشته شی جین‌پینگ با ترجمه محمدرضا نوروزپور به تازگی توسط انتشارات خبر امروز منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «برخاستن از فقر» مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و تأملات شی جین‌پینگ در دوره مسئولیت او در نینگده، از مناطق کمترتوسعه‌یافته استان فوجیان چین، است؛ دوره‌ای که بعدها به یکی از تجربه‌های مهم حکمرانی محلی، فقرزدایی و توسعه روستایی در چین تبدیل شد.

در پشت جلد این کتاب آمده است:

«برخاستن از فقر تجربه‌ای الهام‌بخش از سرزمینی است که روزی در چنبره فقر گرفتار بود ولی توانست با اتکا به مردم، کار میدانی و تصمیم‌های شجاعانه، از دل تاریکی راهی به آینده باز کند. کتاب نشان می‌دهد که خروج از فقر محصول شعار و آرزو نیست، بلکه نتیجه فهم دقیق واقعیت‌ها و کشف ظرفیت‌های پنهان است.

شی جین پینگ در سال‌هایی که در مناطق محروم نینگده خدمت می‌کرد، همان اصولی را به کار گرفت که در این کتاب تشریح کرده است: حضور میدانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ساده‌زیستی مدیران، فداکاری و کنار گذاشتن منافع شخصی و تبدیل مردم از «گرینده خدمت» به «شریک توسعه». همان مسیری که بعدها مبنای بزرگ‌ترین پروژه ریشه‌کنی فقر در جهان شد.

کتاب برای مدیران، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و تمام کسانی است که می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان یک جامعه درمانده را واداشت تا علیه فقر برخیزد و قد علم کند.»

این کتاب می‌تواند برای پژوهشگران حوزه چین‌شناسی، توسعه، سیاست‌گذاری عمومی، فقرزدایی، حکمرانی محلی و مطالعات روابط بین‌الملل سودمند باشد؛ به‌ویژه برای مخاطبانی که می‌خواهند بدانند بخشی از تجربه توسعه چین چگونه از دل مناطق محروم، کار میدانی و سیاست‌گذاری مرحله‌به‌مرحله شکل گرفته است.

گفتنی است؛ شی جین پینگ نویسنده این کتاب متولد ۱۵ ژوئن ۱۹۵۳، سیاست‌مدار چینی و عالیرتبه‌ترین مقام جمهوری خلق چین است که پست‌های دبیرکل حزب کمونیست چین و رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین را بر عهده دارد.

این کتاب در ۲۰۰ نسخه با ۲۷۱ صفحه و قیمت ۳۰۰هزار تومان به چاپ رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر