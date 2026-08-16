فرماندار شهرستان بندر ترکمن افزود: در کنار ظرفیت‌های طبیعی آشوراده، اقداماتی نیز برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی این جزیره انجام‌شده که اردوگاه دانش‌آموزی ازجمله این ظرفیت‌هاست.

او بیان کرد: سوئیت‌های این اردوگاه شرایط مناسبی برای اقامت مسافران و گردشگران فراهم کرده و علاوه بر آن، امکان برگزاری برخی برنامه‌ها و مسابقات ورزشی نیز در این مجموعه وجود دارد.

سقلی ادامه داد: بهره‌گیری مناسب از مجموعه امکانات موجود در آشوراده می‌تواند در کنار طبیعت منحصربه‌فرد جزیره، زمینه افزایش مدت اقامت گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات گردشگری منطقه را فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی جزیره گفت: قلعه تاریخی موجود در آشوراده نیز یکی از جاذبه‌های این منطقه است و در کنار طبیعت‌گردی می‌تواند موردتوجه مسافران قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بندر ترکمن افزود: گردشگران همچنین می‌توانند از ظرفیت‌های دریایی و قایق‌سواری در منطقه استفاده کنند و تجربه متفاوتی از سفر به آشوراده و بندر ترکمن داشته باشند.

سقلی خاطرنشان کرد: ساحل و اسکله بندر ترکمن و بازارهای متعدد شهرستان نیز از دیگر جاذبه‌هایی هستند که هرسال مورد استقبال مسافران و گردشگران قرار می‌گیرند.

او با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی شهرستان بیان کرد: بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی بندر ترکمن نقش مهمی در تولید و عرضه محصولات بومی دارند و بازار اسکله یکی از محل‌هایی است که گردشگران می‌توانند ضمن بازدید، صنایع‌دستی و سوغات منطقه را نیز تهیه کنند.

فرماندار شهرستان ترکمن تأکید کرد: مجموعه ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، دریایی، بازارهای ساحلی و صنایع‌دستی در کنار مهمان‌نوازی مردم منطقه، بندر ترکمن و آشوراده را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری استان گلستان تبدیل کرده است.