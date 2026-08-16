فرماندار شهرستان بندر ترکمن:
آشوراده و بندر ترکمن در مسیر تقویت گردشگری ساحلی و طبیعی/ ظرفیتهای متنوع برای افزایش ماندگاری مسافران
فرماندار شهرستان بندر ترکمن در غرب استان گلستان با اشاره به مجموعه ظرفیتهای طبیعی، تاریخی، دریایی و فرهنگی منطقه گفت: جزیره آشوراده در کنار ساحل، اسکله، بازارها و صنایعدستی بندر ترکمن میتواند به یکی از محورهای مهم جذب و ماندگاری گردشگر در غرب استان گلستان تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، امید سقلی روز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه ظرفیتهای گردشگری شهرستان، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری جزیره آشوراده بیان کرد: این جزیره با طبیعت بکر و ظرفیتهای خدادادی خود یکی از جاذبههای کمنظیر گردشگری گلستان است و میتواند سهم مهمی در توسعه طبیعتگردی و گردشگری ساحلی استان داشته باشد.
فرماندار شهرستان بندر ترکمن افزود: در کنار ظرفیتهای طبیعی آشوراده، اقداماتی نیز برای توسعه زیرساختهای گردشگری و اقامتی این جزیره انجامشده که اردوگاه دانشآموزی ازجمله این ظرفیتهاست.
او بیان کرد: سوئیتهای این اردوگاه شرایط مناسبی برای اقامت مسافران و گردشگران فراهم کرده و علاوه بر آن، امکان برگزاری برخی برنامهها و مسابقات ورزشی نیز در این مجموعه وجود دارد.
سقلی ادامه داد: بهرهگیری مناسب از مجموعه امکانات موجود در آشوراده میتواند در کنار طبیعت منحصربهفرد جزیره، زمینه افزایش مدت اقامت گردشگران و تنوعبخشی به خدمات گردشگری منطقه را فراهم کند.
او با اشاره به ظرفیتهای تاریخی جزیره گفت: قلعه تاریخی موجود در آشوراده نیز یکی از جاذبههای این منطقه است و در کنار طبیعتگردی میتواند موردتوجه مسافران قرار گیرد.
فرماندار شهرستان بندر ترکمن افزود: گردشگران همچنین میتوانند از ظرفیتهای دریایی و قایقسواری در منطقه استفاده کنند و تجربه متفاوتی از سفر به آشوراده و بندر ترکمن داشته باشند.
سقلی خاطرنشان کرد: ساحل و اسکله بندر ترکمن و بازارهای متعدد شهرستان نیز از دیگر جاذبههایی هستند که هرسال مورد استقبال مسافران و گردشگران قرار میگیرند.
او با اشاره به ظرفیت صنایعدستی شهرستان بیان کرد: بانوان فعال در حوزه صنایعدستی بندر ترکمن نقش مهمی در تولید و عرضه محصولات بومی دارند و بازار اسکله یکی از محلهایی است که گردشگران میتوانند ضمن بازدید، صنایعدستی و سوغات منطقه را نیز تهیه کنند.
فرماندار شهرستان ترکمن تأکید کرد: مجموعه ظرفیتهای طبیعی، تاریخی، دریایی، بازارهای ساحلی و صنایعدستی در کنار مهماننوازی مردم منطقه، بندر ترکمن و آشوراده را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری استان گلستان تبدیل کرده است.