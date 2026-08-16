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پخش «شکوه بازگشت» همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

پخش «شکوه بازگشت» همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
کد خبر : 1826466
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شبکه نمایش سیما همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، فیلم سینمایی «شکوه بازگشت» را پخش می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «شکوه بازگشت» به کارگردانی سیروس مقدم یکشنبه 25 مرداد ماه ساعت 21 پخش  می شود.

در این فیلم جمشید مشایخی، افسانه بایگان، سیروس ابراهیم زاده، منوچهر حامدی و داریوش مودبیان بازی کرده اند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: با شنیدن خبر نابودی یک بیمارستان صحرایی، دکتر امیر راستین همسر باردارش لیلی را نزد پدر همسرش، می‌گذارد و به جبهه می‌رود. در غیاب شوهر، لیلی به کار نقاشی و نگارش کتاب مشغول است. با سامان، مدیر یک مؤسسه انتشاراتی برای چاپ کتابش همکاری می‌کند. تا اینکه.....

 

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