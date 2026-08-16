به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، دومین دوره از سلسله کارگاه‌های آنلاین نمایشنامه‌نویسی این جشنواره ذیل بخش «افق مقاومت» برگزار خواهد شد.

این کارگاه با محورهای «شخصیت‌پردازی و تحلیل شخصیت» و «شخصیت به مثابه یک درام کامل» طراحی شده و با هدف ارتقای دانش و مهارت علاقه‌مندان حوزه نمایشنامه‌نویسی برپا می‌شود.

دومین کارگاه آنلاین نمایشنامه‌نویسی با تدریس شهرام کرمی، روزهای ۳۱ مرداد و ۳ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در این کارگاه از طریق درگاه اینترنتی جشنواره به نشانی moghavemattheater. ir اقدام کنند.

این سلسله کارگاه‌ها در سه دوره برگزار می‌شود و پس از پایان آن‌ها، برنامه‌های بخش «افق مقاومت» در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت به پایان خواهد رسید. اطلاعات تکمیلی مربوط به دوره‌های بعدی نیز متعاقباً اعلام می‌شود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

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