داریوش فرضیایی در غم از دست دادن مادر به سوگ نشست

به گزارش ایلنا، داریوش فرضیایی طی سال‌های گذشته بارها از علاقه عمیق خود به مادرش سخن گفته و تصاویر و ویدئوهای متعددی از لحظات زندگی در کنار او را با مخاطبانش به اشتراک گذاشته بود. همین موضوع باعث شده بود بسیاری از مخاطبان، مادر او را نیز بشناسند در جریان وضعیت جسمانی مادر این مجری قدیمی باشند.

داریوش فرضیایی مجری حوزه کودک و نوجوان است و طی بیش از دو دهه فعالیت، با برنامه «عمو پورنگ» برای چند نسل از کودکان و خانواده‌های ایرانی شناخته شده است.

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