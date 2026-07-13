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شرکت شاعر از ده‌ها کشور در نخستین دوره جایزه جهانی شعر «امام شهید»

شرکت شاعر از ده‌ها کشور در نخستین دوره جایزه جهانی شعر «امام شهید»
کد خبر : 1812487
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جایزه جهانی شعر «امام شهید» با هدف معرفی ابعاد شخصیتی و فکری ایشان در سطح ایران و جهان شکل گرفت.

به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید فردا برگزار و در آن، ۴۲ شاعر از ۱۰ کشور به عنوان برگزیده معرفی می‌شوند.

در این رویداد، اشعار شاعران ده‌ها کشور شرکت دارند و مجموعه‌ای از کتاب‌های شعر در وصف رهبر شهید رونمایی خواهد شد. این مجموعه‌ها شامل آثار شاعران فارسی‌زبان، عرب‌زبان و شاعران سایر کشورهای جهان به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی و چینی است. بخشی از اشعار نیز به صورت خوشنویسی منتشر شده است.

جایزه جهانی شعر «امام شهید» نخستین برنامه بین‌المللی فرهنگی برای تبیین ابعاد شخصیتی و مکتب رهبر شهید است که با هدف ترویج و معرفی هرچه بیشتر مکتب رهبر شهید در فضای فرهنگی جهان اسلام اجرا خواهد شد.

با وجود فرصت کوتاه انتشار فراخوان، بیش از دو هزار شعر از بیش از ۴۰ کشور به دبیرخانه جایزه ارسال شده است که نشان‌دهنده استقبال گسترده شاعران داخلی و خارجی است.

قرار است ۱۰۰ نفر از شاعران برگزیده به مراسم اربعین حسینی اعزام شوند. آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید فردا سه شنبه ۲۳ تیر از ساعت ۹ تا ۱۲ در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

 

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