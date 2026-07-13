باحضور فرهاد ناظرزاده کرمانی برگزار میشود؛
رونمایی از «دشمن زن» در ششمین رویداد «جمعههای تئاترشهر»
ششمین برنامه از رویداد «جمعههای تئاترشهر» با خوانش و رونمایی از نمایشنامه «دشمن زن» به نویسندگی توفیق الحکیم، کارگردانی رحمت امینی و سخنرانی دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی به میزبانی تالار مشاهیر این مجموعه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ششمین برنامه از رویداد «جمعههای تئاترشهر» عصر روز جمعه ۲۶ تیرماه با رونمایی و خوانش نمایشنامه «دشمن زن» نوشته توفیق الحکیم، ترجمه سپیده موسوی، کارگردانی رحمت امینی و سخنرانی فرهاد ناظرزاده کرمانی پژوهشگر، نویسنده، مدرس و از چهرههای ماندگار تئاتر ایران به میزبانی تالار مشاهیر ایران، برگزار میشود.
براساس برنامهریزیهای انجام گرفته سخنرانی با موضوع «درآمدی برادبیات نمایشی مصر» هم زمان با برگزاری مراسم رونمایی و جلسه نمایشنامه خوانی نمایشنامه «دشمن زن» به نویسندگی توفیق الحکیم رماننویس وداستاننویس شهیر اهل کشور مصر، بخشهای مختلف ششمین رویداد «جمعههای تئاترشهر» را تشکیل میدهند.
توفیق الحکیم نویسنده معاصر یکی از شاخصترین نویسندگان مصری است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه ادبیات و ادبیات نمایشی «نمایشنامهنویسی جدید عربی» را به عنوان یک نوع ادبی، شکل و گسترش داده و تاثیر عمدهای هم در عرصه فرهنگ و هنر کشورش داشته است.
ششمین ویژه برنامه «جمعههای تئاترشهر» به کارگردانی رحمت امینی و حضور مهدیه زند، عرفان سپهر و سپیده موسوی به عنوان خوانشگر ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۶ تیر ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان رایگان است.
اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست (بخش اول) با محوریت نقد وبررسی عملکرد تماشاخانههای دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان»، برگزاری مراسم یادبود زنده یاد بهناز نازی و زنده یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادربرهانی مرند و پخش فیلم مستند «تمرین آخر» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت از جمله رویدادهایی بوده که طی هفتههای گذشته در قالب پروژه «جمعههای تئاترشهر» برگزار شد.
ویژه برنامه «جمعههای تئاترشهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاترشهر در این دوره است که طی آن برنامههایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاترشهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتابهای تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.