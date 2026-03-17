عملیات ایپستن اثر تصویری محمدحسین نیرومند برای وطن

عملیات ایپستن اثر تصویری محمدحسین نیرومند برای وطن
محمدحسین نیرومند با طراحی یک پوستر حمله آمریکا و اسرائیل به کشورمان را عملیات ایپستن نامید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین نیرومند، هنرمند عرصه تجسمی  با خلق اثری انتقادی حمله آمریکایی صهیونی به کشورمان را عملیات ایپستن نامید. 

این اثز یکی از تولیدات بصری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری است. 

محمدحسین نیرومند متولد ۱۳۴۳ در مشهد و فارغ‌التحصیل رشته طراحی صنعتی دانشگاه تهران است. ازجمله فعالیت‌های وی می‌توان به مدیرمسئولی کیهان کاریکاتور، مدیریت گروه جوان طرح و برنامه شبکه دو سیما، دبیری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، سرپرستی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاوره هنری مدیر مرکز تولید انیمیشن سازمان صداوسیما (صبا)، عضویت در تحریریه نشریه بین‌المللی کارتون که در آمریکا منتشر می‌شود، داوری دوسالانه بین‌المللی کارتون تهران، ریاست سازمان توسعه سینمایی سوره و… اشاره کرد. وی انتشار کتاب «طنز مصور»، کتاب «کلاه به سرهای ابوغریب» و تألیف ده‌ها مقاله در ارتباط با آموزش کاریکاتور را در کارنامه خود دارد. 

