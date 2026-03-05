مژده لواسانی:
تا هستم و خواهم بود، تنها سمت ایران مىمانم
مژده لواسانی مجری و گوینده تلویزیون، دلنوشتهای برای ایران و مقاومت این روزهای مردم ایران نوشت.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت مژده لواسانی به شرح زیر است:
بى لکنت و تردید
آشکار و رسا و با سرى بلند
و قلبى پر غرور
" ایران" را فریاد مىزنم
و تا هستم و خواهم بود تنها سمت "ایران" میمانم و بس!
نباشم آن روز که در این دوگانهی مدافعان دلیر و
مهاجمان ذلیل وطن،
در این دو گانهى خدا و ابلیس!
در این دو گانهى خیر و شر!
سمت شر مطلق بایستم...
نباشم آن روز که زخم بر تن ایران عزیزم،
این مادر صبور و داغدارم را به هزار بهانه و توجیه و حبّ و بغض شخصى
تاب بیاورم!!
نباشم آن روز که از تیر و ترکش بر تن خسته و رنجور وطنم،
شاد شوم!
داغِ تمام شهداى ایران در طول تاریخ،
بر دل ماست
که
اگر داغِ دل بود ما دیده ایم
اگر خونِ دل بود ما خورده ایم
اگر دشنهی دشمنان گردنیم
اگر خنجر دوستان گرده ایم!
گواهی بخواهید اینک گواه
همین زخمهایی که نشمردهایم...
ما اما از تمام این داغ ها حماسه خواهیم ساخت!
که مادر ما "ایران" در طول تاریخ، زخم ها خورد و ایستاد
داغ ها دید و ایستاد
ایستاد و ما در پناهش، ایستادهایم!