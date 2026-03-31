در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
کتابدرمانی، راهکاری برای دوری کودکان از اضطراب
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایط حساس کودکان باید اوقات خود را سپری کنند؟ علم روانشناسی راهکارهای متفاوتی در پیش روی خانوادهها میگذارد. داستانخوانی با کودک یکی از این راهکارها است. کودک در جهان داستانی وارد میشود و از جهانی سرشار از سوگ جمعی و اخبار ناگوار دور میشود.
ریحانه جعفری، نویسنده کودک و نوجوان به ایلنا گفت: در دوران جنگ، زلزله، قحطی و حوادث طبیعی و غیرمترقبه، داستان و کتابخوانی میتواند کمک بزرگی برای بهبود روان و روحیه کودکان باشد.
او افزود: یکی از فواید داستانهای کودکان همین است که زمانی که فردی دچار تروما و اضطراب میشود، به دلیل شرایطی که خود و خانوادهاش کنترلی بر آن ندارد، مانند قحطی و جنگ، آرامشی هرچند موقت به او میدهد و او را از جهان پراضطراب و خشن اطرافش دور میکند.
جعفری گفت: یکی از راهکارهای کنترل اضطراب و افسردگی کودکان، همین است که والدین برای کودکشان کتاب بخوانند یا داستانی را تعریف کنند. این امر موجب میشود ذهن کودک هرچند برای لحظاتی از شرایط خارج شود و اقدامی که باید را انجام دهد.
او افزود: البته والدین باید کتاب خوب و مناسبی را انتخاب کنند و با فرزندشان آنرا بخوانند تا او را از شرایط پرتنش دور کنند و به جهانی که داستان ایجاد کرده، ببرند. هرچه داستان بهتر باشد و موضوع جذابتری را انتخاب کنند، به شرایط کودک بهتر کمک خواهد کرد. برای نوجوانان نیز اگر از کودکی آنها را عادت داده باشند به کتابخوانی، میتوانند با انتخاب کتابهای مناسب در جهان داستانی غرق شده و از دنیای جنگ و ناامنی فاصله بگیرند.
این مترجم کتابهای کودک گفت: هر داستانی با جهانی که در ذهن مخاطب میسازد، موجب میشود خواننده به دنیای جذاب و خیالی داستان وارد شده و لحظات جذابی را تجربه کند. این دنیا در ذهن خواننده باقی میماند و در حین تجربه استرس، مخاطب به آن جهان پناه میبرد.
او افزود: کودکان میتوانند از کتابخانه کتاب به امانت گرفته یا والدین میتوانند فرزندان اقوام و دوستان را دور هم جمع کنند و به صورت اشتراکی داستان بخوانند. این تجربه جمعی برای کاهش اضطراب کودکان نیز بهتر است.
جعفری گفت: حتی کودکان در یک رنج سنی مشترک میتوانند دور یکدیگر گردآمده و داستانی را به صورت اشتراکی بسازند. یا اینکه داستان را تغییر دهند و داستانی از نو بسازند. این فعالیتها کودکان را از دنیای بزرگسالان و مشکلات جهان بیرون دورکرده و به جهان زیبای داستانی میبرد.