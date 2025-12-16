۲ جایزه برای «هاروکی موراکامی»

به گزارش ایلنا، «هاروکی موراکامی»‌، نویسنده پرآوازه ژاپنی دو جایزه را در نیویورک به پاس سال‌ها فعالیت ادبی دریافت کرد.

«هاروکی موراکامی» نویسنده ۷۶ ساله ساکن توکیو و شانس همیشگی جایزه نوبل، دو جایزه افتخاری را به پاس سال‌ها فعالیتش به‌عنوان داستان‌نویس، مترجم، منتقد و مقاله‌نویس در «منهتن» دریافت کرد.

«اسوشیتدپرس» نوشت،‌ «مرکز داستان‌نویسی»، «جایزه یک عمر دستاورد در داستان‌نویسی» را که پیش‌تر به برندگان نوبل از جمله «تونی موریسون» و «کازوئو ایشی‌گورو» تعلق گرفته بود سه‌شنبه شب به «موراکامی» تقدیم کرد. دو روز بعد از اهدای این جایزه، «انجمن ژاپن» در مراسمی با حال و هوای موسیقی «جَز»‌ در تالار «تاون‌هال» از «موراکامی» تقدیر کرد و جایزه سالانه خود را به او داد.

طرفداران «موراکامی»‌ او را با رمان‌هایی چون «کافکا در کرانه» و «تاریخچه پرندهٔ کوکی» با مضامینی مانند هویت، انزوا و حافظه می‌شناسند. اما آن‌ها به علاقه‌های غیرادبی‌ «موراکامی» هم توجه دارند؛ مثل بیسبال، دویدن و موسیقی جَز.

در مراسم «مرکز داستان‌نویسی»، «پتی اسمیت» که از سال‌ها قبل از تحسین‌کنندگان «موراکامی» بوده است،‌ این نویسنده را با تصنیف «Wing» معرفی کرد، از نخستین آشنایی‌ خود با «موراکامی» گفت و جمله آغازین نخستین رمان «موراکامی» به نام «بشنو آواز باد را» را خواند: «چیزی به نام نوشتن کامل وجود ندارد، همان‌طور که چیزی به نام یأس کامل وجود ندارد.»

«موراکامی» در پایان مراسم «انجمن ژاپنی»‌ برای مدتی کوتاه روی صحنه آمد، بخشی از «کافکا در کرانه» را به ژاپنی خواند و توضیح داد که شاید می‌توانست به‌جای نویسنده، موسیقی‌دان شود، اما تحمل تمرین روزانه را نداشته است. در ابتدای شب نیز او برداشت‌هایی از نخستین حضورش در نیویورک در سال ۱۹۹۱ میلادی را به اشتراک گذاشت که توسط «جاشوا واکر»، رئیس و مدیرعامل انجمن ژاپن، خوانده شد.

