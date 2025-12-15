«شیفت گورستان» به بازار کتاب آمد/ دلهره در دیدارهای شبانه
رمان «شیفت گورستان» اثر ام.آلریو با ترجمه شاهین رشیدی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «شیفت گورستان» اثر ام.آلریو، هنرپیشه و نویسنده آمریکایی که شاهین رشیدی، نویسنده و فیلمساز ایرانی آن را به فارسی ترجمه کرده است، به تازگی توسط انتشارات آیاس منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
این اثر که داستانی دلهرهآور دارد، روایتی است از پنج نفر که سیگار و بیخوابیهای شبانه زندگی آنها را در گورستانی متروک بههم گره زده است؛ اتفاقی که دیدارهای معمولی شبانهشان را به سمت و سویی غریب میکشاند.
به گفته رشیدی، «شیفت گورستان» از جمله آثاری است که با تمرکز بر موقعیت های رازآلود و پردهبرداری از آنها، خواننده را تا پایان با خود همراه میکند.
نسخه چاپی این اثر در ۱۲۶ صفحه و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان توسط انتشارات آیاس منتشر شده است و هماکنون از طریق کتابفروشیها به صورت حضوری و آنلاین در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد.
شاهین رشیدی در حال حاضر فیلم «نُه» در ژانر ترسناک را در اکران آنلاین فیلمنت دارد.