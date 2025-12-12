مراسم نکوداشت مهدی مسعودشاهی در سینماحقیقت برگزار شد
وصیتنامه مرحوم مهدی مسعودشاهی برای اولین بار در نکوداشت او در نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت توسط همسرش قرائت شد.
به گزارش ایلنا، مراسم نکوداشت زندهیاد مهدی مسعودشاهی امروز 21 آذر و در سومین روز جشنواره سینماحقیقت در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
در بخش پایانی این نشست همسر زندهیاد مسعودشاهی با حضورروی صحنه برای اولین بار وصیتنامه او را قرائت کرد.
همسر زندهیاد مسعودشاهی گفت: بر خودم و خانواده عزیزم واجب میدانم که قدردان همه محبتهای شما در این مدت ۹ ماه باشم. این وصیتنامه را میخوانم که در سال ۹۰، در اوج حمله داعش به عتبات، زمانی که ایشان برای اولین بار عازم این سفر شدند، نوشته شده است.
متن وصیتنامه مهدی مسعودشاهی به این شرح است:
«به نام تعالی
پس از حمد و ستایش خداوند رحمان و رحیم، و اقرار به وحدانیت حق تعالی و اقرار به رسالت پیامبر و ولایت علی علیهالسلام و ائمه طاهرین و مهدی صاحبالزمان و از سلاله پاک ائمه، و خامنهای عزیز نایب برحقش که خداوند او را حفظ کند.
در این حساسیت زمانی، که شوق سفر به دیار ارباب را با دلهره، روز را شب میکند، در انتظار وفای به عهد آنهایی هستم که مرا در کنار خود بپذیرند. و من در این سفر به آرزویم یعنی شهادت برسم.
میترسم از ادامه راه، که چه سخت شده زندگی؛ که همه چیز آن در حال وارونگی است و دیگر قولها و عملها با هم یکی نیست. چقدر میترسم از اینکه زندگی در راستای حیات و ممات محمد و آل او نباشد.
اقرار میکنم که هیچ چیز را برای خودم نخواستهام و با کسی مقابله نکردم، مگر معاندین. خیرخواه مردم بودم و به نظام اسلامی و اهداف و تعالی آن دل بستم و در حد توان برای آن کوشیدم. نگاهم به دنیا به عنوان مزرعه آخرت بود و کارم را عاشقانه برای خدا انجام دادم که انشاالله مورد رضای حق و مردم کشورم بوده باشد.
از هیچکس توقعی نداشته و ندارم و پروازم را مدیون دعاهای عزیزانم و مردم میدانم. بین زندگی و مرگم تفاوت نیست؛ همیشه آماده رفتن بودم. دل به مال دنیا نبستم، اما خداوند همیشه همه چیز را فراهم کرد. دل به پست و مقام نداشتم و هر کجا که بهتر و بیشتر میتوانستم کار کنم، آنجا بودم.
راضیام به رضای خدا و او را شاکرم. خداوند عاقبت همه، از جمله این حقیر، را ختم به خیر کند.
والسلام
مهدی مسعودشاهی
۱۲/۱۰/۱۳۹۰»
نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت از 19 تا 25 آذر در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.