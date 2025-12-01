به گزارش ایلنا، سومین فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» منتشر شد.

محورهای اصلی این دوره از فراخوان، عبارت‌اند از: شکست ترمیم‌ناپذیر اسرائیل در عملیات طوفان الاقصی، شکست اسرائیل در عملیات وعده صادق ۳ و شهدای جنگ دوازده‌روزه.

هنرمندان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را به شناسه @farakhan_cartoon در پیام‌رسان‌های بله، ایتا و تلگرام ارسال کنند. باشگاه طنز انقلاب اسلامی از فعالان و استعدادهای این فراخوان دعوت به همکاری خواهد کرد و هدف اصلی از این فراخوان، شناسایی استعدادهای ناشناخته این رشته هنری است.

داوران این فراخوان استاد مازیار بیژنی و استاد محمدعلی رجبی هستند. به نفرات اول تا سوم هدایای نقدی ۲۰۰ و ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی تعلق خواهد گرفت و ۵ نفر شایسته تقدیر نیز حایز جوایز ۳۰ میلیون ریالی خواهند شد.

اختتامیه این جشنواره نیز دی‌ماه برگزار می‌شود و برگزیدگان آن مشخص خواهند شد. این فراخوان تلاش دارد به جذب استعدادهای ناشناخته این حوزه بپردازد.

