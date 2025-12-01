خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سومین فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر»

سومین فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر»
کد خبر : 1721496
لینک کوتاه کپی شد.

سومین فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» منتشر شد.

به گزارش ایلنا، سومین فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» منتشر شد.

محورهای اصلی این دوره از فراخوان، عبارت‌اند از: شکست ترمیم‌ناپذیر اسرائیل در عملیات طوفان الاقصی، شکست اسرائیل در عملیات وعده صادق ۳ و شهدای جنگ دوازده‌روزه.

هنرمندان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را به شناسه @farakhan_cartoon در پیام‌رسان‌های بله، ایتا و تلگرام ارسال کنند. باشگاه طنز انقلاب اسلامی از فعالان و استعدادهای این فراخوان دعوت به همکاری خواهد کرد و هدف اصلی از این فراخوان، شناسایی استعدادهای ناشناخته این رشته هنری است. 

داوران این فراخوان استاد مازیار بیژنی و استاد محمدعلی رجبی هستند. به نفرات اول تا سوم هدایای نقدی ۲۰۰ و ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی تعلق خواهد گرفت و ۵ نفر شایسته تقدیر نیز حایز جوایز ۳۰ میلیون ریالی خواهند شد. 

اختتامیه این جشنواره نیز  دی‌ماه برگزار می‌شود و برگزیدگان آن مشخص خواهند شد. این فراخوان تلاش دارد به جذب استعدادهای ناشناخته این حوزه بپردازد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی