محمد فاضلی درگذشت

محمد فاضلی، استاد دانشگاه و مترجم، در سن ۸۷ سالگی از دنیا رفت.

به گزارش ایلنا، محمد فاضلی متولد سال ۱۳۱۷ در روستای دایە سلیمان از توابعِ شهرستان سقز بود که بیش از نیم قرن در گروه زبان و ادبیات عربی و تاریخ ادبیات فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تدریس بود.

انجمن آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با اعلام این خبر نوشته است: «محمد فاضلی، استاد برجسته و عضو هیأت علمی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، در سن ۸۷ سالگی به رحمت ایزدی پیوست.

زنده‌یاد دکتر فاضلی با بیش از سه دهه فعالیت علمی، نقش ماندگاری در آموزش و پژوهش در زبان و ادبیات عربی ایفا کرد و نسل‌های زیادی از استادان و معلمان کشور از محضرش بهره‌ بردند.

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد این ضایعۀ بزرگ را به خانوادۀ ایشان، خانواه بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد و جامعۀ علمی کشور تسلیت می‌گوید و برای آن شادروان رحمت گستردهٔ الهی را آرزومند است.»

