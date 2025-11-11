خبرگزاری کار ایران
«گوشت» برنده «بوکر» شد

«گوشت» برنده «بوکر» شد
«دیوید سالای»، نویسنده مجارستانی–بریتانیایی، برنده جایزه بوکر ۲۰۲۵ شد.

به گزارش ایلنا، «دیوید سالای»، نویسنده مجارستانی–بریتانیایی، برای نگارش رمانش با عنوان «گوشت»، برنده جایزه بوکر ۲۰۲۵ شد. 

«گاردین» نوشت، ششمین اثر داستانی این نویسنده، زندگی مردی به نام «ایستوان» (István) را از دوران جوانی تا میانسالی دنبال می‌کند. «رودی دویل»، که خود در سال ۱۹۹۳ برنده این جایزه شده بود، گفت: «داوران تا به حال چیزی شبیه آن نخوانده بودند. این رمان از بسیاری جهات اثری تاریک است، اما خواندنش لذت‌بخش است.» 

«گوشت» با رویدادی تکان‌دهنده آغاز می‌شود که در دوران نوجوانی «ایستوان» (István)، زمانی که همراه مادرش در مجموعه‌ای آپارتمانی در مجارستان زندگی می‌کند، رخ می‌دهد. سپس «سالای» قهرمان خود را در دوره‌ای از خدمت نظامی دنبال می‌کند، تا زمانی که او به لندن می‌رود و برای ثروتمندان کار می‌کند. این رمان به مفاهیمی چون مردانگی، طبقه اجتماعی، مهاجرت، آسیب، جنسیت و قدرت می‌پردازد. 

نام «سالای» به‌عنوان برنده جایزه ۵۰ هزار پوندی در مراسمی اعلام شد که دوشنبه در لندن برگزار شد. او پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ برای رمان «تمام آنچه مرد است» در فهرست نهایی این جایزه قرار گرفته بود. 

«دویل» گفت که تصمیم برای اعطای جایزه به «سالای» با اتفاق‌نظر کامل گرفته شد. هیئت داوران امسال شامل بازیگر «سارا جسیکا پارکر» است، که انتشارات SJP Lit را اداره می‌کند. 

به گفته «دویل»، این کتاب روی مردی از طبقه کارگر متمرکز است؛ طبقه‌ای که معمولا چندان به آن پرداخته نمی‌شود. 

