جزئیات بخش عکس و ویدئو در جشنواره جهانی فیلم فجر

جزئیات بخش عکس و ویدئو در جشنواره جهانی فیلم فجر
مهدی آشنا، مدیر بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، از توجه ویژه به موضوع صلح و تاثیرات جنگ در سطح جهانی در این بخش خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، بخش عکس و ویدئو با محورهای روایت صلح، ایستادگی و دفاع در جشنواره طراحی شده است.

مهدی آشنا مدیر بخش عکس و ویدئو درباره اهداف شکل‌گیری این بخش گفت: این بخش به پیشنهاد دکتر سیدروح‌الله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، به این رویداد اضافه شد. برگزاری جشنواره جهانی فرصتی بود تا در کنار آن به دو جنبه مهم توجه کنیم؛ نخست بررسی جنگ و تأثیرات آن به عنوان یک معضل جهانی، دوم نگاه هنری به عکاسی سینما. در این جشنواره، هدف ما این است که تحولات جنگ دوازده روزه را از منظر هنری و به‌ویژه از قاب دوربین عکاسان ایرانی و خارجی بررسی کنیم.

او با اشاره به استقبال گسترده از بخش عکس و ویدئو بیان کرد: پس از انتشار فراخوان جشنواره، از سوی هنرمندان داخلی و خارجی بیش از آنکه توقع می‌رفت استقبال صورت گرفت. این نشان‌دهنده اهمیت جهانی موضوع جنگ و تاثیرات آن بر جوامع مختلف است. عکاسان خارجی در آثار ارسالی‌شان به تحولات جنگ در سطح جهانی پرداخته بودند و عکاسان داخلی جنگ دوازده روزه را با موضوعات اثرات جنگ بر خانواده، کودکان، همبستگی مردم و روحیه مقاومتی مورد توجه قرار دادند.

آشنا افزود: بخش فیلم و ویدئو، شامل فیلم‌های کمتر از یک دقیقه هستند که بعضی از آنها با موبایل و برخی دیگر با دوربین‌های حرفه‌ای تهیه شده‌اند. این فیلم‌ها علاوه بر جنگ دوازده روزه، به جنگ‌های بین‌المللی نیز پرداخته‌اند.

به گفته آشنا، خروجی آثار رسیده به صورت نمایشگاه و پخش از نمایشگرها در خانه جشنواره خواهد بود، و گفت: این آثار در محل برگزاری جشنواره در خانه جشنواره به نمایش گذاشته می‌شوند. همچنین، براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است در بخش ویدئو، فیلم‌ها از طریق مانیتورها نمایش داده شوند. این نمایش‌ها می‌توانند توجه عمومی را جلب کنند و تاثیرات جنگ را در سطحی وسیع‌تر به نمایش بگذارند.

مدیر بخش عکس و ویدئو با اشاره به موضوع عکس‌ها و ویدئوها که بر مساله صلح تمرکز یافته‌اند، عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی جشنواره، نمایش فرهنگ صلح و مقاومت است. ما از طریق این جشنواره می‌خواهیم پیام صلح و امید را در سطح جهانی منتقل کنیم. این جشنواره تلاشی است برای نشان دادن این مسئله که جنگ هیچ‌گاه راه‌حل نهایی نیست و تنها با صلح می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر رسید. بخش زیادی از آثار به تاثیرات جنگ بر خانواده‌ها و کودکان پرداخته و نشان می‌دهد که صلح چه اثرات مثبتی می‌تواند بر زندگی انسان‌ها داشته باشد. در واقع، هدف ما این است که به‌واسطه هنر، مفهوم صلح را در ذهن مردم سرتاسر جهان نهادینه کنیم.

او در پایان گفت: امیدوارم این جشنواره گامی موثر در ترویج صلح و کاهش تبعات جنگ در جامعه جهانی باشد. ما از طریق این جشنواره به جهانیان این پیام را می‌دهیم که تنها در سایه صلح می‌توانیم به آینده‌ای بهتر دست یابیم.

