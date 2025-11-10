به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در حاشیه بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد در ریاض، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با امید شادیف، رئیس کمیته گردشگری جمهوری ازبکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

صالحی‌امیری در این دیدار با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی میان دو کشور گفت: این ملاقات برای من بسیار مهم است. در دستور کار منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران، روابط با ازبکستان جایگاه ویژه‌ای دارد. مردم دو کشور هیچ دلیلی برای فاصله ندارند و همه دلایل برای همکاری گسترده وجود دارد.

او با یادآوری سفر خود به ازبکستان افزود: فرهنگ، مردم و تاریخ ما به‌گونه‌ای درهم‌تنیده‌اند که گویی در یک جغرافیای فرهنگی زندگی می‌کنیم. ما به جای نگاه صرفا اقتصادی، بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی تاکید داریم.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان ضمن قدردانی از دعوت طرف ازبک برای مشارکت در رویداد «گردشگری جاده ابریشم»، از رئیس کمیته گردشگری ازبکستان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در بهمن‌ماه دعوت کرد و گفت: در این نمایشگاه ظرفیت‌های گردشگری ۳۱ استان ایران و کشورهای منطقه معرفی می‌شود. از شما دعوت می‌کنم به‌عنوان مهمان ویژه در این رویداد شرکت کنید تا مسیر گردشگری ایران و ازبکستان فعال‌تر شود.

صالحی‌امیری همچنین بر تشکیل کمیته مشترک فنی گردشگری تاکید کرد و ادامه داد: هدف ما از این کمیته، شناسایی و رفع موانع پیش‌روی همکاری‌های دو کشور است. پیشنهاد می‌کنم نشست‌های این کمیته به‌صورت فصلی برگزار شود تا روابط گردشگری، آموزشی و فرهنگی به‌طور منظم پیش برود.

او از آمادگی ایران برای همکاری در مرمت آثار تاریخی ازبکستان خبر داد و اظهار داشت: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی ایران دارای مرکز تخصصی مرمت است و آماده‌ایم مرمت‌کاران حرفه‌ای خود را برای همکاری در پروژه‌های مرمتی بخارا و سمرقند اعزام کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان همچنین بر برگزاری نمایشگاه‌های مشترک گردشگری و صنایع‌دستی در تاشکند و تهران تاکید کرد و گفت: ایران و ازبکستان می‌توانند در قالب نمایشگاه‌های مشترک، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خود را به ملت‌های منطقه معرفی کنند. این همکاری نه‌تنها اقتصادی بلکه فرهنگی و تمدنی است.

در ادامه این دیدار، امید شادیف با استقبال از پیشنهادهای وزیر ایرانی گفت: ما تاریخ و فرهنگ مشترکی داریم و معتقدم آینده مشترکی نیز در انتظار دو ملت است.

شادیف ضمن ابراز خرسندی از گسترش پروازهای مستقیم بین مشهد و شهرهای ازبکستان گفت: اگر میان کشورها اتصال مستقیم وجود نداشته باشد، گردشگری نیز نمی‌تواند رشد کند. برقراری این پروازها نشانه عزم مشترک برای توسعه روابط است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ویزای ازبکستان برای گردشگران ایرانی به‌صورت آنلاین صادر می‌شود و ما در تلاشیم این فرایند را به لغو متقابل ویزا تبدیل کنیم تا رفت‌وآمد میان دو ملت آسان‌تر شود.

رئیس کمیته گردشگری ازبکستان در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ایران و ازبکستان در حوزه‌های گردشگری، آموزش و میراث‌فرهنگی به‌صورت پایدار ادامه یابد و افزود: ما از دعوت شما برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران استقبال می‌کنیم و برای توسعه همکاری‌های آینده آماده‌ایم.

