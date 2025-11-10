اکران و نقد «همسایه شما، زهره» در سینما اندیشه
فیلم سینمایی «همسایه شما، زهره» در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، این فیلم یکی از آثار اجتماعی جدید سینمای ایران است که به کارگردانی علی درخشنده و تهیهکنندگی مجید برزگر ساخته شده است. این فیلم در گروه هنر و تجربه به نمایش درآمده و با نگاهی روان شناختی به زندگی زنی میانسال به بررسی قضاوتهای اجتماعی تنهایی و آسیبهای روحی انسان در جامعه مدرن میپردازد، اثری است که با روایت آرام اما تأثیرگذار خود مخاطب را به درون ذهن و احساسات شخصیت اصلی میبرد و در همان دقایق ابتدایی حس تردید دلهره و همدلی را در بیننده بیدار میکند.
فیلم در مورد زن میانسالی با بازی رویا افشار است که فرزندان و مادرش با او در یک خانه زندگی میکنند. همسرش هم بدون اینکه طلاق گرفته باشد، جدا از او زندگی میکند. تعدادی شبنامه علیه او هر شب در محل سکونتش، پخش میشود و جریان فیلم میخواهد توضیح دهد چه کسی این شب نامهها را مینویسد و چرا؟
در میز نقد این نشست که با حضور کارگردان فیلم همراه است، امین مبینی، نویسنده و منتقد سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.
سهشنبه، ۲۰آبان ماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقهمندان به سینما، آزاد و رایگان است.